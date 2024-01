Politsei: Taani terrorikahtlusalused on seotud Hamasiga

Prokurör Anders Larssoni kinnitusel on juhtum seotud Hamasiga, ütles politsei AFP-le saadetud meilis.

Taani politsei teatas 14. detsembril, et nad pidasid kinni kolm inimest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku kavandamises. Asjaga on seotud kokku seitse kahtlustatavat.

Prokuratuuri avaldus näib kinnitavat Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu väidet, et rünnaku taga on Hamas.

Netanyahu ütles 14. detsembril, et Taani julgeolekujõud "nurjasid rünnaku, mille eesmärk oli tappa Euroopa pinnal süütuid tsiviilisikuid".

"Terroriorganisatsioon Hamas on töötanud väsimatult ja põhjalikult, et laiendada oma surmavaid operatsioone Euroopasse ning kujutab seeläbi ohtu nende riikide sisejulgeolekule," ütles ta.

Taani justiitsminister Peter Hummelgaard ütles reedel, et väidetav seotus Hamasiga "kinnitab, et oht Taanile on tõsine, kuid õnneks on meil tugev politsei ja luureteenistus, kes teevad oma parima, et meid iga päev kaitsta".