Tartus sõlmiti kollektiivleping, õpetajad piirduvad toetusstreigiga

Reedel allkirjastatud lepingu järgi saavad Tartu kooliõpetajad sel aastal brutopalgana 1803 eurot kuus. Palgatõus võrreldes eelmise aastaga on kolm protsenti. Täpselt sama alammäära on õpetajatele käesolevaks aastaks kinnitanud ka valitsus üle-eestiliselt.

"Me räägime kollektiivlepingus ka teistest haridusvaldkonna töötajatest. Tartu linn oma eelarve vahenditest tõstab lasteaiaõpetajate ja teiste töötajate palka. Ehk nii meie linnavalitsuses kui ka sotsiaalvaldkonna partnerid näevad haridusvaldkonda tervikuna," lausus Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Tartu linnas on kaks haridustöötajate ametiühingut. Mõlema sõnul on positiivne, et kompromiss kolme osapoole vahel lõpuks leiti.

"Eks Tartu linnavalitsuse erakondlik kuuluvus suures osas langeb kokku vabariigi valitsuse erakondliku kuuluvusega ja arvestades riigikogusse saadud häälte arvu, on enesekindlus Tartu linnajuhtidel ka võib-olla ülemäära tõusnud," ütles Tartu haridustöötajate liidu juht Kalle Kalda.

"Me üritasime ka linnavalitsusega läbi rääkida, et õpetajate palk tõuseks viis protsenti, siis me oleks kaalunud ka streiki ära jätta, aga see ei ole nii kerge. Me panime lepingusse sisse ühe punkti, et kui riiklikult õpetajate palk tõuseb, siis me kohe avame kollektiivlepingu ja paneme selle punkti sisse. Nii et väike läbimurre oli," lausus Tartumaa haridustöötajate ametiühingu esimees Tiiu Laan.

Tartu Forseliuse kooli direktori Jüri Sasi sõnul on nende koolis enamik õpetajaid otsustanud streikida nii kaua kui lubatakse ehk kolm päeva.

"Kui kollektiivleping õpetajaid ei seoks, võtaksid enamus õpetajaid osa täiemahulisest streigist," ütles Sasi.

Nii peab toetusstreigiga piirduma ka üle-eestilist õpetajate streiki eest vedav haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri, kes töötab õpetajana Tartus.

"Nädal tuleb ka siin kokkuvõttes täis, kooliõpetajad streigivad esmaspäev kuni kolmapäev ja ülejäänud, lasteaiad ja kutseharidus, streigivad neljapäev-reede-laupäev Tartus. Seega kokkuvõttes tuleb nädal streigiaega ka Tartus täis," ütles Voltri.

Üle-eestiline õpetajate streik algab 22. jaanuaril.