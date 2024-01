Taiwani valimised võitis võimupartei kandidaat Lai Ching-te

Hommikul kell kaheksa, Eesti aja järgi kell kaks öösel, suundusid Taiwani inimesed valima. Praeguse presidendi Tsai Ing-Weni teine ametiaeg saab läbi seega igal juhul valib saareriik endale uue presidendi.

Kella 14.36 seisuga Eesti aja järgi oli 40,2 protsendilise häälteenamusega juhtimas Lai Ching-te. Selleks ajaks olid loetud hääled 99,12 protsendis valimisjaoskondadest.

Võtmetähtsusega, eriti rahvusvaheliste vaatlejate jaoks, on Taiwani ning Mandri-Hiina suhted. Pingete kasv võib ohustada kogu maailma majandust, sest Taiwan on ülioline mikrokiipide tootaja.

Valmiste favoriidiks oligi praegune asepresident Tsai parteikaaslane Demokraatlikus progressiivses parteis Lai Ching-te. Lai lubab senise kursi jätku, vastuseisu kommunistliku Hiina püüdlustele Taiwan allutada ja tugevat koostööd Ameerika Ühendriikidega.

Taiwan on praktikas iseseisev demokraatlik riik, kuid ametlikult ei ole saareriik iseseisvust Mandri-Hiinast välja kuulutanud. Lai plaanib seda nii hoida.

Teine peamine kandidaat oli suurima opositsiooni partei Kuomintagi juht Hou Yu-ih. Hou soovib Mandri-Hiinaga suhteid parandada ning hoiatab, et liiga tugev vastuseis Mandri-Hiinale on Taiwani jaoks ohtlik.

Populaarsuselt kolmas kandidaat oli värkse Taiwani Rahvapartei juht Ko Wen-je. Ta soovib ka Mandri-Hiinaga paremaid suhteid, kuid pigem on ta ennast esitlenud kui valikuvarianti kahe suure kandidaadi vahel ning lubab oma valijatele laiemalt uut hingamist Taiwani poliitikas.

Tavapäraselt on valimised Taiwanil kahe suure partei heitlus. Seekordsed valimised olid erakordsed, sest Kol oli siiski edu võimalus. Isegi kui ta valimisi ei võida võib ta parlamendis püüda piisavalt hääli, et teised suured parteid ei saavuta selget enamust.

Samas annab Taiwani poliitiline süsteem presidendile nii palju võimu, et raske on ennustada kui palju selline valimistulemus saareriigi poliitikat päriselt muudaks. Kuigi julgeolek ja suhted Mandri-Hiinaga on valimistel olulised ei pruugi ükski kandidaat tuua selles vallas olemuslikku muutust. Taiwani valijatele on vähemalt sama olulised teemad praeguse juhtivpartei skandaalid, majanduse turgutamine, palgatase ning eluaseme hinnad.