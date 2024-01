Hiina kritiseerib Taiwani valimisi tervitanud demokraatlikke riike

Pärast seda, kui DPP presidendikandidaat Lai võitis laupäeval valimised, õnnitlesid mitmed ministrid ja poliitikud riikidest, millel on soojad, kuigi enamasti mitteametlikud sidemed saareriigiga, mida kommunistide juhitud Hiina peab oma lahkulöönud provintsiks, Lai'd ja DPP-d.

See tõi Hiina saatkondadelt kiire vastuse, mis viitab Pekingi tundlikkusele riikide suhtes, mis oma sellise käitumisega justkui annaks suurema legitiimsuse kandidaadile ja erakonnale, mis väidetavalt sooviks Taiwani kuulutamist iseseisvaks suveräänseks riigiks.

Hiina välisministeerium kirjeldas pühapäeval USA välisministri Antony Blinkeni avaldust, milles õnnitleti Lai'd ja öeldi, et Washington ootab oma mitteametlike suhete edenemist Taiwaniga kui "tõsiselt vale signaali saatmist" "Taiwani iseseisvuse separatistlikele jõududele".

"Hiina on alati olnud kindlalt vastu igasugusele ametlikule teabevahetusele USA ja Taiwani vahel ning on resoluutselt vastu sellele, et USA sekkub Taiwani asjadesse mis tahes vormis ja ettekäändel," seisis välisministeeriumi veebisaidil avaldatud avalduses.

Hiina saatkond mõistis laupäeval hukka Briti välisministri David Cameroni avalduse, milles ta õnnitles Lai'd ja tema erakonda ning ütles, et valimised on "tunnistus Taiwani elavast demokraatiast".

"Kutsume Ühendkuningriiki üles tunnistama seisukohta, et Taiwan on Hiina provints, käsitlema Taiwaniga seotud küsimusi ettevaatlikult vastavalt ühe Hiina põhimõttele, lõpetama igasugused märkused, mis sekkuvad Hiina siseasjadesse," seisis saatkonna avalduses, mis avaldati selle ametlikul WeChati kontol.

Pärast seda, kui Jaapani välisminister Yoko Kamikawa õnnitles Laid võidu puhul, jõudis Hiina saatkond Jaapanis ametliku diplomaatilise protesti vormis pidulike avalduste esitamiseni.

Kamikawa nimetas isevalitsevat saart "äärmiselt oluliseks partneriks ja oluliseks sõbraks", kuid samas väitis ta ka, et töösuhe Taipeiga ei ole valitsustevaheline.

"Kutsume Jaapani poolt pühalikult üles ... hoiduma rahu ja stabiilsuse häirimisest Taiwani väinas ning Hiina-Jaapani suhetes," teatas Hiina saatkond.

Pühapäeval teatas ka Saksa välisministeerium, et õnnitleb kõiki Taiwani valijaid ja kandidaate ning kinnitas, et Berliinil on Taiwaniga lähedased ja head suhted paljudes valdkondades ning soov ühe Hiina poliitika raames neid veelgi laiendada.

Laupäeval õnnitles Lai'd presidendivalimiste võitmise puhul ka Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, öeldes sotsiaalmeedia vahendusel, et tähistab koos Taiwani rahvaga vaba ja õiglase demokraatia tugevust.

Lithuania congratulates @ChingteLai on his election as President. Together with the people of Taiwan we celebrate the strength of free and fair democracy. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 13, 2024

Eesti välisministeerium vahendas sotsiaalmeedias Euroopa Komisjoni pressiesindaja Peter Stano lühikest avaldust, millest tervitati Taiwani demokraatlikku protsessi ning rõhutati vajadust sälitada rahu ja stabiilsus Taiwanit ja Hiinat lahutavas väinas.

Peking, mis pole välistanud jõu kasutamisest Taiwani enda kontrolli alla toomiseks, kardab, et Lai võib välja kuulutada Taiwani Vabariigi loomise, kuigi Lai on öelnud, et ta seda ei tee. Juba valimiste eel hoiatasid Hiina diplomaadid oma asukohariike Lai ja DPP toetamise tagajärgede eest.

Hiina suursaadik Austraalias Xiao Qian avaldas reedel ajakirjas The Australian artikli, milles hoiatas oma asukohariiki täpsustamata ohtude eest, kui see peaks toetama "Taiwani iseseisvusjõude", nagu DPP.

"Kui Austraalia seotakse Taiwani separatistlike vägede vankri külge, surutakse Austraalia rahvas üle kuristiku serva," kirjutas ta.