Netanyahu: keegi ei peata Iisraeli saavutamast võitu Hamasi vastu

"Keegi ei peata meid - ei Haag, ei Kurjuse Telg ega keegi teine. On võimalik ja vajalik jätkata kuni võiduni ja me teeme seda," ütles Netanyahu televisioonis edastatud pressikonverentsil.

Pühapäeval möödub sada päeva Gaza sõja algusest.

Netanyahu viitas Iisraeli-vastasele hagile, mis esitati ÜRO kõrgeimasse kohtusse Haagis ning Iraani-toetatud relvarühmituste alliansile Lähis-Idas, mida on nimetatud Vastupanu Teljeks.

Iisraeli peaministri sõnul on Gazas hävitatud juba suurem enamus Hamasi pataljonidest.

Ta ütles, et Gaza põhjaosast lahkuma pidanud inimesed ei saa veel lähiajal naasta oma kodudesse, kuna seal peetakse veel lahinguid ja oht püsib.

Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem Herzi Halevi ütles laupäeval, et iisraellased võitlevad Gaza sektoris oma õiguse eest elada turvaliselt ning ei unusta kunagi palestiina äärmusrühmituse Hamas rünnakut, mis vallandas sõja.

ÜRO: sada päeva Gaza sõda on häbiplekk meie kõigi inimlikkusele

ÜRO Palestiina pagulaste ameti UNRWA juht Philippe Lazzarin ütles laupäeval, et sõda Iisraeli ja Gaza sektorit valitseva äärmusrühmituse Hamasi vahel teeb häbi kõigi inimlikkusele.

"Viimase saja päeva ulatuslik surm, häving, ümberasumine, nälg, kaotus ja lein määrivad meie kõigi inimlikkust," ütles Lazzarini visiidil Gaza sektoris.

"Möödunud on sada päeva päevast, mil algas see laastav sõda; inimeste tapmine ja ümberasumine Gazas pärast Hamasi ja teiste rühmituste hirmsat rünnakut inimeste vastu Iisraelis. See on olnud sada päeva katsumusi ja ärevust pantvangidele ja nende peredele."

Netanyahu: Hamas kavandas rünnakut Iisraeli Stockholmi saatkonna vastu

Palestiina äärmusrühmitus Hamas kavandas rünnakut Iisraeli Stockholmi saatkonna vastu, kirjutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu laupäeval suhtlusplatvormil X.

Netanyahu kantselei teatel on Iisrael saanud ulatusliku ja põhjaliku pildi Hamasi terroritegevusest. See puudutab ka infot tegutsemispiirkondade ja rünnakusihtmärkide, muu hulgas ka plaani kohta rünnata Iisraeli saatkonda Rootsis.

Kantselei märkis, et Hamasi organisatsioonis oli terrorirünnakuid välisriikides kavandamas mees, kellel oli sidemeid Rootsiga.

Taani prokuratuur teatas reedel, et seitset isikut kahtlustatakse terrorirünnaku kavandamises ning neil oli sidemeid Hamasiga.

Netanyahu ütles 14. detsembril, et Taani julgeolekujõud "nurjasid rünnaku, mille eesmärk oli tappa Euroopa pinnal süütuid tsiviilisikuid".

"Terroriorganisatsioon Hamas on töötanud väsimatult ja põhjalikult, et laiendada oma surmavaid operatsioone Euroopasse ning kujutab seeläbi ohtu nende riikide sisejulgeolekule," ütles ta.

Taani justiitsminister Peter Hummelgaard ütles reedel, et väidetav seotus Hamasiga "kinnitab, et oht Taanile on tõsine, kuid õnneks on meil tugev politsei ja luureteenistus, kes teevad oma parima, et meid iga päev kaitsta".