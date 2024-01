Kallas: Eesti ei hakka siin elavaid mobilisatsiooni-ealisi ukrainlasi välja andma

Eesti peaminister tunnistas, et arutas teemat eelmisel nädalal Tallinnas käinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kuid välistas ukrainlaste väljasaatmise, kuna nad viibivad siin seaduslikul alusel.

"Jah me arutasime Ukraina põgenike ning täpsemalt mobilisatsiooni-ealiste ukraina meeste teemat. President Zelenski kirjeldas, et on inimesed, kes on rindel ja siis on need, kes (tagalas – toim.) maksavad makse, et saaks rahastada sõdureid, kes on lahinguväljal," rääkis Kallas väljaandele The Kyiv Indepedent antud videointervjuus.

"Aga siis on ka inimesed, kes on välismaal nagu Eesti," jätkas Kallas. "Meie seisukohast on neil õigus siin olla, kui nad vastavad kehtestatud reeglitele. Kui nad on siia jõudnud, siis Euroopa Liit on andnud neile ajutise kaitse. Seetõttu ei tee meie kindlasti omalt poolt midagi, et neid välja anda. See on Ukraina ülesanne pöörduda siin asuvate inimeste poole ja kutsuda nad tagasi aitama oma isamaad," ütles peaminister.

Zelenski ütles neljapäeval pärast Kallasega peetud kohtumist antud pressikonverentsil, et tema riik vajab Vene agressiooni tõrjumiseks tagasi välismaale läinud mobilisatsiooniealisi mehi nii sõdimiseks kui ka riigi majanduse toetamiseks. Ta jättis siiski otsesõnu vastamata, kas Eesti peaks siin elavad mobilisatsiooniealised Ukraina kodanikud välja andma.