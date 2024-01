Antisemitismi pärast muretsev Ackman loob ülikoolide uurimiseks mõttekoja

USA eliitülikoolides vohab antisemitism ning miljardär Bill Ackman leiab, et tema koduülikool vajab struktuurseid muutusi. Ackman andis hiljuti intervjuu telekanalile CNBC ning lubas, et loob ülikoolide tegevuse uurimiseks mõttekoja.

Hiljuti astus avalikkuse surve tõttu ametist tagasi Harvardi ülikooli skandaalne rektor Claudine Gay. Rektori mahavõtmist juhtis Ackman, kes muretseb endiselt ülikoolides vohava antisemitismi pärast. Ta lubas, et loob meeskonna, mis hakkab selliste probleemidega tegelema ja teeb seda väga agressiivselt, vahendas Bloomberg.

Ackman teenis oma varanduse börsil, Wall Streeti äripraktikat plaanib ta nüüd rakendada woke ideoloogia vastases võitluses.

"Sellest saab mõtte- ja tegevuskoda. Me uurime neid probleeme ja leiame neile lahendusi ning hakkame neid ellu viima," märkis Ackman.

Ackman võtab järjepidevalt sõna ka DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmide vastu. Ackmani sõnul on DEI oma olemuselt rassistlik ning selle toetajad kasutavad seda programmi isikuvabaduste piiramiseks.

Ackman ütles, et tühistamise pärast ta muret ei tunne. Ta ütles, et need inimesed, kes tema vaateid ei jaga, ei peaks teda sotsiaalmeedias ka jälgima.

"Ma ei karda tühistamist. Ma ei karda tööst ilma jääda, finantsiline sõltumatus annab mulle vabaduse asjast rääkida," ütles Ackman.

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel on Ackmani varanduse väärtuseks umbes 2,5 miljardit dollarit.

Ackman kritiseeris ka demokraatliku partei praegust kurssi, tema sõnul on partei liiga palju vasakule kaldu. Tema sõnul oli ta Bill Clintoni ajastu demokraatide toetaja, praeguse parteiga ta end eriti siduda ei taha, vahendas New York Post.

Ackman siiski rääkis, et toetab Minnesota osariigi kongressisaadikut Dean Phillipsit, kes tahab saada demokraatide partei presidendikandidaadiks. Ackman toetas Phillipsi kampaaniat ühe miljoni dollariga.