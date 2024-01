Karis Iraagis: Eesti toetab Iraagi julgeolekut

Iraagis visiidil viibiv president Alar Karis ütles kohtumisel oma Iraagi kolleegiga, et Eesti toetab Iraagi julgeolekut, sest Iraagi areng läheb Eestile korda. Karis on esimene Eesti riigipea, kes Iraaki külastab.

"Eesti on eri rahvusvahelistes missioonides osaledes läbi aastate panustanud Iraagi ja kogu Lähis-Ida piirkonna julgeolekusse, mistõttu Iraagi areng läheb eestlastele korda. Oleme rahu ja heaolu eest maksnud kõrget hinda," ütles president Alar Karis Bagdadis kohtumisel oma Iraagi kolleegi Abdel Latif Rachidiga.

Eesti riigipea rõhutas, et Iraagi jõupingutused poliitiliste, majanduslike ning julgeolekulaste raskuste kõrvaldamisel on olnud üha tõhusamad ning sellest võidab kogu Lähis-Ida regioon. "Iraagi relvajõud on näidanud märkimisväärselt oma võimekust võidelda terrorismiga ning tasakaalustada ja parandada riigi julgeolekuolukorda," lisas ta.

Eesti riigipea märkis, et globaalsel areenil ja mõjukates rahvusvahelistes organisatsioonides on Iraak Eestile üha olulisem partner. Ta tõi esile Iraagi toetuse ÜRO resolutsioonidele, mis mõistavad hukka Venemaa agressiooni ja kutsus Iraaki toetama Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski esitatud rahuvalemit.

President Karis väljendas valmidust toetada araabia riikide ettepanekuid, mis aitaksid edasi liikuda Iisraeli ja Palestiina kriisile rahumeelse lahenduse leidmisel vastavuses rahvusvahelise õigusega. Ta nentis, et Gaza humanitaarkriis on võtnud enneolematud mõõtmed. Eesti on eraldanud lisaraha selle leevendamisel ÜRO abiorganisatsioonide vahendusel.

President Karis kohtus Bagdadis ka Iraagi parlamendi asespiikri Mohsen Al-Mandalawiga. Ükski Eesti riigipea pole varem Iraaki külastanud.