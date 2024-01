Venemaa ei saa enam Narva elektrijaamade tööd seisata

Möödunud aasta novembris valmis statsionaarne lahendus, mis tagab Narva põlevkivielektrijaamadele püsivalt jahutusvee ning see tähendab, et Venemaa ei saa enam Narva veehoidla lüüse avades jaamade tööd seisma panna.

"Narva jõe peal on tamm, mille pooled lüüsid on Eesti poolel ja pooled Venemaa poolel ja mõlemal on võimalus veetaset mõjutada. Mis puudutab Narva jaamade veevarustust, siis eelmise aasta viimases kvartalis valmis statsionaarne lahendus, kuidas jaamade veevarustus tagada ka Narva jõu taseme languse korral. Seni oli seal ajutine lahendus kasutusel," rääkis ERR-ile Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.

"On olemas kriisilahendused, mis vee taseme languse korral käiku pannakse. Täpsemini nendest detailidest rääkida ei saa, aga need lahendused on nüüd valmis ja töökorras," lisas ta.

Seni on peetud võimalikuks riski, et Venemaa võib seisata Narva põlevkivielektrijaamade töö, avades Narva veehoidla lüüsid. Selle tagajärjel langeks Narva jõe veetase ning elektrijaamad ei saaks piisavalt jahutusvett.