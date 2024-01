Bloomberg: Macron pakkus välja senisest konservatiivsema visiooni Prantsusmaale

Tegemist on alles kolmanda pressikonverentsiga kogu Macroni ametiaja jooksul, mis algas 2017. aastal, kirjutab Bloomberg.

Konverentsi käigus lubas Prantsuse president kindlustada riigipiire, tugevdada politseid, tõhustada võitlust mõjuainete smugeldajate vastu ning muuta tööturgu paindlikumaks.

"Prantsusmaa on tugevam siis, kui oleme ühtsemad, kui meil on ühised väärtused, ühine kultuur ja lugupidamise tunne. Peame kontrollima paremini meie piiri, võtlema õigusrikkumiste vastu kahekordistades politseinike arvu meie tänavatel, võideldes mõjuainete smugeldamise ning radikaalse islami vastu," ütles Macron.

Lisaks turvalisusele keskendus Macron oma kõnes haridusele. Teiste meetmete hulgas teatas ta, et Prantsuse koolides kahekordistatakse ühiskonnaõpetuse tundide mahtu, tehakse teatritunde kohustuslikeks, suurendatakse kunstile ja spordile kuuluvat aega ning laiendatakse koolivormi kandmise kohustust paljudele koolidele.

Prantsusmaa muutub tugevamaks, kui ühendada prantslasi ühise kultuuri ja väärtuste abil, ning see peab algama juba koolis, ütles ta.

Macroni kõnes kõlanud ettepanekuid on suuresti võimalik ellu viia ilma seadusandjate heakskiiduta. Bloombergi sõnul peab eelmisel nädalal ametisse astunud uus Macroni valitsus tegutsema senisest rohkem just neis valdkondades, kus ministritel on tegutsemiseks vabad käed. Eelmise aasta lõpus näitas vaevaliselt käinud sisserändeseaduse menetlus, et Macroni valitsusel on raske valitseda riiki enamuseta parlamendis.

Macroni liberaalne erakond Renaissance jääb Euroopa Parlamendi küsitlustes märgatavalt alla parempopulistlikule Marine Le Peni juhitud erakonnale Rassemblement National. Kolmapäeval avaldatud uuringufirma Harris Interactiv küsitluse järgi toetab Macroni erakonda 19 protsenti valijatest, samas kui Le Peni partei naudib 28 protsendi valijate toetust. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad aga juba vähem kui viie kuu pärast juuni alguses.

Prantsuse president ründas oma kõnes Le Peni parteid, väites, et see pole valijatega aus ning selle poliitikad nõrgestaks Prantsusmaad.

Lisaks ütles Macron, et muutused USA-s tähendavad, et Prantsusmaa ja Euroopa Liit peavad muutuma tugevamateks.

"[USA] on kriisis demokraatia, mille esimene prioriteet on USA ise ning mille teine prioriteet on Hiina. Kõik eurooplased peavad seda mõistma. Seetõttu soovin tugevamat Euroopat, mis oskab ennast kaitsta ning ei sõltu teistest," ütles Macron.

Prantsuse president loodab, et tema väljapakutud poliitikad suudavad aidata tema erakonda Euroopa Parlamendi valimistel, samas on mõned analüütikud pessimistlikud, et see Macronil õnnestub.

"Talle meeldib mängida väärtuste ja suurte põhimõtetega: panus nendele teemadele on varem töötanud, kuid need suured arutelud on tasapisi vaibumas. [Prantslased] tahavad konkreetseid meetmeid ning neid huvitab palju rohkem ostujõud," ütles Prantsuse uuringufirma BVA Opinion juht Christelle Caplet.