Punase mere kriis: USA tegi õhurünnakuid huthi mässuliste vastu

USA andis taas õhulööke Jeemeni huthi mässulistega seotud sihtmärkidele. Washington teatas kolmapäeval, et USA väed andsid Jeemenis löögi rakettide pihta, mis olid väljalaskmiseks valmis ja kujutasid ohtu tsiviil- ja sõjalaevadele.

"USA väed korraldasid rünnakuid huthide rakettidele, mis olid ette valmistatud väljatulistamiseks. Need raketid kujutasid otsest ohtu kaubalaevadele ja Ühendriikide mereväe alustele," seisis USA avalduses.

Huthide kontrolli all olev meedia väitis, et USA ja Suurbritannia väed alustasid neljas Jeemeni piirkonnas asuvate sihtmärkide vastu neljandat rünnakuvooru. Samas ei kinnitanud Briti meedia, et viimases rünnakus osalesid ka Ühendkuningriigi väed.

Huthi mässulised teatasid samuti, et jätkavad laevade ründamist Punasel merel.

"Me jätkame Iisraeli laevade sihikule võtmist hoolimata sellest, kuidas Ameerika ja Suurbritannia agressioon meid seda tegemast takistada üritab," ütles huthi sõjaväeametnik mässuliste telekanalile Al-Masirah.

USA teatas kolmapäeval, et liigitab Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised taas terroristlike rühmituste nimekirja seoses viimaste pidevate rünnakutega rahvusvahelisel kaubateel Punasel merel.

Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder teatas kolmapäeval, et USA jätkab sõjaliste meetmete kasutamist, et hoida ära edasised rünnakud. Suurbritannia kutsus samas kolmapäeval Iraani üles lõpetama huthide relvastamise.

"Iraan peab lõpetama huthide varustamise relvade ja luureandmetega ning kasutama oma mõjuvõimu, et peatada rünnakud Punasel merel," teatas Suurbritannia välisminister David Cameron.