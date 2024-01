Tartu tahab Riia tänaval langetada piirkiirust ja rajada pikemad rattateed

Tartu vähendab uue plaani järgi Riia tänava sõidukiirust ja keskmised sõidurajad saavad olema laiusega kolm meetrit, äärmised 3,25 meetrit. Mõlemad sõidurajad on mõeldud nii autodele kui ka ühistranspordile. Samuti tulevad juurde rattateed.

"Riia tänavale saavad mõlemale poole teed jalgrattateed rajatud ja see on peamine muudatus. Läbivad sõidurajad, nende arv jääb täpselt samasuguseks nagu on siiamaani olnud ja muus osas on muutused väiksemad. Mis veel muutub, on piirkiirus ja see saab olema vahetult südalinnas oleval lõigul kuni Kalevi tänavani 30 km/h ja sealt edasi kuni ringteeni 40 km/h," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Lisaks läheb ümbertegemisele ka Riia-Turu ristmik. Kui praegu tahta Tasku keskusest saada üle tee, peab tegema suure ringi ja ületama teed kolm korda. Tulevikus peaks see olema aga lihtsam ja Tasku keskusest peaks saama otse üle tee.

See, milline Riia-Turu ristmik täpselt kogu liiklusele tuleb, Tamme sõnul veel selgub.

"Me peame analüüsima ka ristmike läbilaskvust. Selles osas peame täiendava analüüsi ära ootama ja siis saame lõplikult selguse, mis kujul eskiislahendus lõpuks ellu saab viidud," ütles Tamm.

Tartu linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul praegu kindlaid otsuseid veel pole. Esialgu ongi vaja kliimaministeeriumi valikukomisjonilt raha saada ja alles seejärel on võimalik kindel plaan paika panna.

"Tegelikult need päris otsused peaksid alles sündima. Selleks, et seda tänavat lõpuni projekteerida, siis meil on vaja ka teatud uuringut. Me peame aru saama, mis toimub näiteks auto läbisõidu puhul juhul, kui on selline lahendus või mingi muu lahendus, ja need kõik seisavad veel ees," rääkis Tintera.

Igal juhul on tema sõnul eesmärk vähendada liikluses olevate autode hulka.

"Seda saab teha ainult niimoodi, et me pakume inimestele mingi alternatiivi. Seetõttu me tahaksime Riia tänaval tõhustada ühistransporti ja luua võimalust sõita piki Riia tänavat jalgrattatee peal," ütles Tintera.

Tamme sõnul on esimesi otsuseid kliimaministeeriumist oodata hiljemalt märtsi alguses.