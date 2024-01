Slovakkia peaminister lubas panna veto Ukraina NATO-sse pääsule

Slovakkia peaminister Robert Fico väitis laupäeval, et naaberriik Ukraina ei ole suveräänne, vaid on USA täieliku kontrolli all.

Populistlik poliitik, kes vastustab sõjalist abi konfliktist räsitud riigile ja Venemaa-vastaseid sanktsioone, kordas ka oma vastuseisu Ukraina soovile ühineda NATO-ga.

"Ukraina ei ole iseseisev ja suveräänne riik," ütles Fico avalik-õiguslikule ringhäälingule RTVS. "Ukraina on USA täieliku mõju ja kontrolli all."

Slovakkia ise on nii NATO kui ka Euroopa Liidu liige.

Fico kohtub kolmapäeval Slovakkia piiril Lääne-Ukrainas Užhorodis oma Ukraina kolleegi Denõss Šmõhaliga.

"Ma ütlen talle, et olen Ukraina NATO-sse kuulumise vastu ja panen sellele veto," ütles Fico, öeldes, et see oleks vaid aluseks kolmandale maailmasõjale.

"Ma kinnitan, et ta ei saa relvi Slovakkia armee ja riigi varudest," lausus ta.

Fico sõnul on Ukraina ka "üks maailma korrumpeerunumaid riike", lisades: "Jumal teab, kui suur osa sinna saadetud abist kuhugi kaob."

Ta väitis, et praegusele konfliktile, mis sai alguse pea kahe aasta eest, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis, ei ole sõjalist lahendust. Ukraina peaks tema sõnul loobuma osast oma aladest.

"Peab olema mingi kompromiss, mis on mõlemale poolele väga valus," lisas ta. "Ja mida nad siis ootavad? Et venelased lahkuvad...? See on ebareaalne."

Bratislavas asuva Globseci 2023. aastal avaldatud mõttekoja raporti kohaselt on Slovakkia üks kõige venemeelsemaid riike Euroopa Liidus.

Fico Ukraina-kriitikast hoolimata pani vaid Ungari veto 50 miljardi euro suurusele abile, mille teised Euroopa Liidu liikmed mullu detsembris heaks kiitsid.