Saksamaal toimusid suurmeeleavaldused paremäärmuslaste vastu

Saksamaa lääneosas Kölnis, aga ka pealinnas Berliinis nõuti parteilt Alternatiiv Saksamaale (AfD) demokraatia ründamise lõpetamist.

Pahameelelaine põhjustas uuriva ajakirjanduse väljaande Correctiv teade eelmisel nädalal, mille kohaselt arutasid AfD liikmed ja paremäärmuslased ühel kohtumisel immigrantide ja mittelõimunud kodanike massilist väljasaatmist. Kohtumisel osales teiste hulgas valgete ülemvõimu toetava Austria äärmusliikumise juht Martin Sellner.

Reedest alates on ligi sajas Saksamaa linnas äärmuslike ideede vastu protesteeritud.

"Avaldan meelt selle vastu, et asjad, mida õppisime koolis, mida me teame, tunduvad taas justkui korduda võivat. Olen siin, et näidata, et vaikne enamus ei ole enam vaikne, sest me oleme enamus," lausus Kölni elanik Stefan

"Meie demokraatia on stabiilne demokraatia. Seda ei tohi mitte kunagi, mitte kunagi rünnata nii, nagu AfD seda praegu teeb," ütles Leverkuseni elanik Nina.

Korraldajad: meelt avaldas üle 1,4 miljoni inimese

Saksamaal avaldas nädalavahetusel erakonna Alternatiiv Saksamaale vastu meelt üle 1,4 miljoni inimese, teatasid protestiürituste korraldajad pühapäeval.

"Ainuüksi pühapäeval toimusid protestid umbes 40 linnas selge signaalina AfD ja parempoolse suuna vastu Saksa ühiskonnas," teatasid võrgustik Campact ja ühendus Fridays for Future ühisavalduses.

Saksa politsei ei ole veel teinud kokkuvõtet, kui palju inimesi reedest pühapäevani protestidel osales.