Põllumeeste meeleavaldused valmistavad Macronile muret

Põllumeeste meeleavaldused toimuvad lisaks Saksamaale ka Prantsusmaal. Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni erakond on mures, et maapiirkondade rahulolematus Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikaga toob kasu presidendi pearivaalile Marine Le Penile.

Rahulolematud Prantsuse põllumehed kasutavad oma Saksa kolleegidega sarnast taktikat, piirates maanteeliiklust ning lausa püstitades kontrollpunkte Toulouse'i linna ümber. Carcassonne'i linnas läksid veinitootjad veelgi kaugemale: linnavalitsuse hoone ees plahvatas pomm ning lööklaine lõhkus selle aknad.

Prantsuse meeleavaldusi eristab teistest sarnastest Euroopa protestidest asjaolu, et need on suunatud ennekõike Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika vastu, kuigi pretensioone jagub põllumeestel ka Emmanuel Macroni suhtes, vahendab Politico.

Nii mõistis Prantsuse suurima põllumeeste liidu esimees Arnaud Rousseau hiljutises intervjuus hukka tema sõnul arusaamatut Euroopa poliitikat ning väitis, et Euroopa Komisjoni soov muuta põllumajandus rohelisemaks kahjustab põllumehi.

Kuigi põllumehed on toetanud enamasti Emmanuel Macroni ja tema erakonda pärast Macroni esimest valimisvõitu 2017. aastal, kardab Prantsuse valitsus, et nüüd asuvad põllumehed toetama Marine Le Peni erakonda Rassemblement National (RN).

"Macroni Euroopa [soovib] Prantsuse põllumajanduse surma," ütles RN Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja esinumber Jordan Bardella. 28-aastane eurosaadik on Le Peni partei tõusev täht, kes soovib, et Prantsuse valitsus kuulutaks välja eriolukorda põllumajanduses, kehtestaks protektsionistlikku põllumajanduspoliitikat ning lahkuks vabakaubanduslepingutest.

"Olen rahul, et härrat Bardellat hakkas nädalavahetusel huvitama põllumajandus. Mida ta on teinud selle jaoks Euroopa Parlamendis?" küsis retooriliselt Macroni erakonda esindav põllumajandusminister Marc Fesneau külastades laupäeval ühte farmi. Macron andis oma ministritele korralduse kohtuda põllumeestega ning kuulata nende kaebusi.

Valitsuse kasvavast murest põllumeeste meeleavalduste pärast on ka teisi märke. Näiteks lükkas valitsus edasi reformi, mille eesmärk on meelitada noored põllumajandusse. Edasilükkamise põhjuseks on soov analüüsida võimalusi täiendada reformi regulatsioonide arvu vähendavate sätetega.