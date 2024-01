Kohus mõistis naabrit rünnanud koerte perenaisele šokivangistuse

Kohus mõistis Antoni süüdi raske ettevaatamatusest põhjustatud tervisekahjustuse tekitamise eest ning mõistis talle karistuseks kümme kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks kuud. Lisaks mõistis kohus Antonilt välja üle 100 000 euro suuruse kahjuhüvitise.

Kohus rahuldas ka kannatanu varalise kahjunõude ja mõistis Monika Antonilt välja 1837,08 eurot ja tsiviilhagi esitamisega seonduva varalise kahju 1200 eurot. Lisaks peab Monika Anton tasuma menetluskulud 1314 eurot.

Kohtu otsusega ei pöörata Monika Antoni ülejäänud kaheksat kuud vangistust täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle määratud kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Monika Antonit süüdistatakse selles, et ta tekitas oma tegevusetusega teisele inimesele ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse. Süüdistuse kohaselt pidas naine Põltsamaal Tammiku külas kaht suurt koera, kuid kuna territoorium ei olnud piiratud nii, et koerad välja ei pääseks, ründasid nad 2022. aasta 12. novembril naaberkinnistul 26-aastast naist, põhjustades talle eluohtliku tervisekahjustuse.

"Kohus andis tänase kohtuotsusega selge sõnumi – loomaomanik peab tagama, et tema loom ei oleks kellelegi ohtlik. Kui ta ei ole teinud endast olenevat, et koera piiratud territooriumil hoida ja sellele järgneb raskete tagajärgedega rünnak, siis on loomaomanik enda tegevusetusega pannud toime kuriteo ja vastutab nii sellest põhjustatud varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamise eest," teatas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Külli Saks.

Otsus ei ole jõustunud.