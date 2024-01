Swedbanki hiigelkasum tõstatas taas küsimuse pankade panusest riigieelarvesse

Suvistel eelarvearuteludel soovitasid sotsiaaldemokraadid kehtestada pankade ülikasumitele Leedu eeskujul ajutine pangamaks, kuid toetust see ei leidnud. Nüüd on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhil, siseminister Lauri Läänemetsal ettepanek, et pangad aitaksid finantseerida õpetajate palgatõusu.

"Me selle ettepaneku tegime riigieelarve tegemisel suvel ja valitsuses me ei jõudnud selles ajutises pangamaksus kokku leppida. Aga kui vaatan praegust olukorda, kus peaminister ütleb, et 10 miljonit eurot ei ole võimalik leida, mina arvan, et me ei pea pangamaksu tegema, kui peaminister näiteks saaks pangajuhtidega kokku ja ütleks, et see oleks väga solidaarne ja õiglane asi – pangad Eestis võiks vabalt lahendada ära selle probleemi, kuhu täna see lahenduse leidmine kinni on jäänud," rääkis Läänemets.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) laidab mõtte maha, sest tema sõnul maksavad pangad riigieelarvesse juba niigi palju.

"Ma saan aru, et Lauri Läänemetsale meeldib palju populismiga tegeleda, aga pangad juba sel aastal täiendava dividendiväljamaksega panustavad 80 miljonit eurot, eelmisest aastast tuleb veel sinna kuus juurde, kokku tegelikult 84 pluss kuus on 90 miljonit. Järgmisel aastal veel 40 miljonit. 2025. aastast tõuseb see avansiline tulumaks pankadel 14 protsendilt 18 protsendile – see on üks maksumuudatus sellest pakist, mis läheb meie kaitsekulude katteks," selgitas Võrklaev.

Sama meelt on ka Swedbanki juht Olavi Lepp.

"Swedbank on teinud 10 miljoni euro summas haridusfondi. Tegeleme selle käivitamisega. Haridusse me kindlasti panustame. Selle konkreetse idee osas, mis puudutab panustamist, tuletan meelde, et kogu riigieelarve on ettevõtjate panus ja nelja aastaga on eelarve tulu pool tõusnud 10,7 miljardilt 16,7 miljardile, pluss kuus miljardit nelja aastaga. Ma arvan, et see raha on eelarves olemas ja tuleb teha lihtsalt tarku valikuid poliitikutel," kommenteeris Lepp.

Keskerakonna fraktsioon riigikogus andis kolmapäeval üle otsuse eelnõu ajutise solidaarsusmaksu kehtestamiseks Eesti pangandussektorile aastateks 2024 kuni 2027. Swedbanki juht pankade hiigelkasumite jätkusuutlikusse ei usu.

"Kindlasti mitte. Nagu kõik pangad. Intressimäärad on jõudnud oma tipu lähedale. Pigem maksame hoiuste eest täna järjest rohkem ja see kasum oli ühekordne ja sellist me kindlasti rohkem ei näe," ütles Lepp.