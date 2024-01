Lasteaia juhataja: streikijad soovivad, et õpetajaametit väärtustatakse

Tallinnas Naksitrallide lasteaias liitus hoiatusstreigiga 53 töötajast 41, Sinilille lasteaias streigib 63 töötajast 28 õpetajat.

Mõlema lasteaia juhataja Päivi Ülavere sõnul on streikijate põhisoov, et õpetajaametit ühiskonnas väärtustaks.

"Ma ise olen lasteaias 1992. aastast ja selle aja jooksul on väga palju räägitud sellest, et õpetaja palk kohe-kohe tõuseb riigi keskmise juurde. Kahjuks siiamaani seda juhtunud ei ole. Ma arvan, et põhiasi ongi see, et on lubatud, aga neid lubadusi ei ole täidetud," rääkis Ülavere.

Kui eestikeelses Naksitrallide lasteaias streigitakse kolm päeva, siis venekeelses Sinilille lasteaias oli kolmapäeval ainus streigi päev.

Kolm päeva on otsustanud streikida ka 14 Vindi lasteaia õpetajat.

"Õpetajaabidel on see, et kuna see oleks nende puhul tasustamata päevad, siis ma arvan, et siin oli see nende valik, et nad ei streigi. Ja teistel õpetajatel olid erinevad põhjused vist," ütles Vindi lasteaia juhataja Nonna Meltsas.

Tema sõnul räägitakse väga palju rahast ja palgatõus on oluline, aga ainult sellest ei piisa. Tuleks mõelda ka haridussüsteemi ümberkorraldamisele, et noored tahaksid tulla lasteaeda tööle.

"Oleks vaja erinevaid spetsialiste, et igas majas oleks logopeed, eripedagoog, psühholoog, et kui ka on õpetajal rühmas eriline laps – jumala pärast, meil kellelgi ei ole selle lapse vastu midagi –, ta saaks tulla ja kutsuda, et tule aita mind," selgitas Meltsas.

Linnupesa lasteaia õpetaja Kerli streigib reedeni, aga on valmis streikima kauem, et päriselt midagi muutuks. Suurima murekohana tõi ta välja töökoormuse. Tema sõnul tuleb mõelda suures plaanis, kuidas saaks olukorda parandada.

Lapsevanemad paneb streik keerulisse olukorda, sest lasteaiad on palunud lapsi võimaluse korral sinna mitte viia. Ebamugavustest hoolimata toetavad vanemad õpetajate streiki.

"Raske oli koju jääda, sest olen täna õhtul tööl. Tuleb laps viia vanaema juurde. See streik muutis meie plaane. Kolm streigi päeva on palju," sõnas Anna.

Tema sõnul peab riik õpetajatele antud lubadustest kinni pidima ja selle nimel on ta nõus ka ebamugavustega leppima.