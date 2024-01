Valitsus ei jõudnud taas õpetajate palgarahas kokkuleppele

Peaminister Kaja Kallase (RE) hinnangul on tähtsam, et arutataks neid haridusreforme, mis parandaksid pikaajaliselt õpetajate palga- ja töökoormuse muresid. Peaministri sõnul ei ole need reformid lihtsad ega populaarsed.

Üksnes 10,8 miljonit eurot, mis kataks õpetajate tänavuse palgatõusu nõude, ei too Kaja Kallase hinnangul soovitud tulemust.

"Arutasime seda ka valitsuskabinetis ja ei ole seda kokkulepet, et keegi oleks nõus midagi ära jätma oma haldusalast selleks, et saaks täiendavalt õpetajate palka tõsta olukorras, kus politseinike, päästjate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate, maksuametnike palgad ei tõuse sel aastal," rääkis Kaja Kallas pärast valitsuskabineti arutelu.

Peaministri sõnul oli valitsuses aga sisuline arutelu haridusreformi ettepanekute üle.

"Haridusminister tuli reformide ettepanekutega, kuidas õpetajate töötingimusi parandada, kuidas tegeleda õpetajate koormuse vähendamisega, kuidas koolivõrku korrastada, kuidas reformida kutseharidust, alusharidust – kogu see suur pakett. Ja tõesti meil oli väga hea ja sisuline arutelu ja me läheme sellega edasi," rääkis Kaja Kallas.

"Kohtusime video vahendusel ka haridustöötajate liidu esindajatega, ütlesime, et meie ettepanek on neid sisulisi asju arutada, mis neid probleeme lahendaksid. Kindlasti palgaküsimus tuleb arutlusele siis, kui paneme kokku riigi eelarvestrateegiat ja riigieelarvet järgmiseks aastaks," lisas ta.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles, et valitsuskabinetis on jätkuvalt eriarvamus selles, millises järjekorras hariduskriisi lahendada. Tema hinnangul tuleks enne pikema plaani reforme õpetajatele praegu küsitud palgaraha leida.

"Meil on hariduses mitmeid reforme vaja teha ja õpetajad on praegu tänaval sellepärast, et neil on liiga suur koormus, nende palk ei ole koormuse eest vääriline, õpetajatel pole karjääriperspektiivi, õppekava on väga mahukas ja õpetajatele on pandud kogu aeg uusi ootusi ja nad soovivad töötingimuste ja koormuse karjäärimudelis arenguid," selgitas ta.

"Kui Reformierakonna seisukoht on, et teeme need reformid ära, lahendame õpetajate probleemid, siis ei ole õpetajatel põhjust streikida, siis loomulikult ja ma täna ka tutvustasin, kuidas me neid protsesse teeme, aga selleks, et taastada töörahu õpetajatega, on vaja täna see palgakokkulepe õpetajatega sõlmida," ütles Kristina Kallas.

"Tutvustasin neid reforme, me saame kõik kabinetis aru, et need on õiges suunas liikumine, me oleme kõik nõus nende reformidega, aga nüüd võiks siis teha selle otsuse, et me selle 10,8 miljonit eurot kollektiivselt eelarvest ka eraldame ja õpetajatega töörahu sõlmime ja läheme reformidega edasi," lisas ta.

Tema sõnul sel nädalal õpetajate palgaküsimust valitsuse liikmed ilmselt enam ei aruta.

Haridusminister on saatnud õpetajate esindusorganisatsioonile, erakoolidele ning kohalikele omavalitsustele kutse, et alustada läbirääkimisi haridusleppe sõlmimiseks aastateks 2025 kuni 2027. Ministri sõnul on soov osapooltega ühiselt kokku leppida karjääri- ja palgamudel, mis aitab kaasa ameti väärtustamisele, tagab õpetajate järelkasvu ja tööpanusele vastava palga.

Kuna valitsuses taas kokkulepet ei sündinud, jätkub õpetajate streik tõenäoliselt ka järgmisel nädalal.