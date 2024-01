Voltri: teateid, et õpetajad tahavad pikemalt streikida, tuleb aina juurde

Kuigi paljud õpetajad on öelnud, et streigivad kuni kolm päeva, siis nüüdseks lisandub aina rohkem teateid selle kohta, et nad on valmis streiki pikendama, ütles haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri kolmapäeva õhtul "Aktuaalsele kaamerale".

"Eestis on tõesti paljud küll öelnud eelnevalt, et streigitakse kuni kolm päeva, aga praegusel hetkel tuleb meile eilsest aina juurde teateid, et tahetakse pikemalt streikida," rääkis Voltri.

"Ja see võimalus on alati olemas. Kes ei ole ikkagi kollektiivlepinguga seotud, neil on võimalus ka oma streiki pikendada. Ja neid signaale tuleb aina juurde, et ollakse ikkagi valmis ka pikemalt streikima, et Eesti hariduse eest seista," lisas ta.

Voltri sõnul ei ole haridustöötajate liit saanud kolmapäeval valitsuselt sõnumeid vastutulekute kohta. Samas loodab ta, et neljapäeval leiab valitsus lahenduse.

"Homme on jälle valitsuskabineti istung ja siis kuuldavasti selle küsimusega tegeletakse ja loodetavasti lahendus leitakse, et tõesti selle lubatud palgatõusu suunas ikkagi liigutakse. Meie oleme olnud väga selgelt kompromissideks valmis. Me alustasime ju läbirääkimisi sooviga, et õpetajate palk tõuseks võrdseks riigi keskmise palgaga ehk alammäär oleks 1950 eurot ja nüüd oleme jõudnud selleni, et me lõpetaks streigi, kui alammäära tõus oleks 1836 euroni. See oleks ikkagi üks väga konkreetne samm, mida valitsus saaks näidata, et nad ainult ei luba, vaid tõesti teevad midagi. Selle järgselt me saame sisulisi kollektiivlepingu läbirääkimisi pidama hakata järgmiste aastate suhtes, et ka muid probleeme peale palga lahendada," rääkis Voltri.

Ta kinnitas, et kui valitsus õpetajate küsitud palgatõusu ei anna, siis ei ole streik luhta läinud.

"Esiteks on juba see, et oleme juba olulised hariduse ja õpetajate probleemid toonud ikkagi lauale ja nendega tegeletakse ja kogu ühiskond saab aru, et niimoodi me edasi ei saa minna, et meie õpetajaskond on hääbumas. Meil praegu üldhariduskoolides 17 000 õpetajast 3500 ei vasta kvalifikatsioonile. See osa on suurenenud 50 protsenti mõne viimase aasta jooksul ja selliselt me ei saa väga hea haridusega Eestis jätkata. Nii et probleemi teadvustamine on ka väga oluline, aga ma usun siiski, et Eesti valitsus ei taha meie laste ja noorte haridust rohkem kahjustada ja teeb ikkagi mõistlikke otsuseid homme," ütles Voltri.