Leedu armee ülemjuhataja: Venemaa ei ründa NATO-t sel või järgmisel aastal

Kuigi paljud Euroopa poliitikud ja mõned sõjaväelased on hoiatanud, et Venemaa võib rünnata lähiaastatel NATO-t, ei pea Leedu sõjaväe ülemjuhataja kindral Valdemaras Rupšys Vene rünnakut lähiajal tõenäoliseks.

"Sel aasta, järgmisel aastal on võimalus või tõenäosus, et Venemaa ja NATO vahel puhkeb sõda, väga madal, ülimadal," ütles Rupšys neljapäeval Leedu raadiojaamale Žiniu Radijas.

Kuigi kindral nõustus, et olukord võib muutuda, rõhutas ta, et Venemaa Lääne sõjaväeringkonna relvajõud on praegu täies ulatuses kaasatud sõdimisse Ukraina vastu, seega ei kujuta nad NATO-le otsest ohtu.

Samas peab Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis Vene rünnaku ohtu kõrgeks.

"Jah, oleme veendunud, et päris sõda on tõenäoline võimalus," ütles ta kolmapäeval enne Brüsselis aset leidnud Euroopa Liidu välisministrite kohtumist.

"Kui meie oleme sunnitud arutama sõjalisi nõuandeid neilt, kes pole sõjaliste nõuannete andmiseks tegelikult pädevad, tekib segadus," kommenteeris Rupšys Landsbergise avaldust. Kindral lisas, et poliitikud peaks tegelema enda tööga.

"Oleks hea, kui kõik teeks oma tööd terves otsustusprotsessis," rõhutas kindral.

Siiski kiitis Rupšys Leedu valitsuse otsust valmistuda võimalikuks konfliktiks ette ning kutsus üles rajama kiiresti brigaadi-suurust üksust, mis oleks varustatud sõjaväe lahingumasinate ja tankidega.