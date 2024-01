ÜRO kohus: Iisrael peab hoidma ära genotsiidiaktid Gazas

Iisrael peab tegema kõik, mis suudab, et hoida Gaza sektoris ära genotsiidiaktid, ütles ÜRO Rahvusvaheline Kohus (ICJ) reedel ootuspärases otsuses.

Iisrael peab tegema kõik, et vältida genotsiidikonventsiooni piiresse jäävateks aktideks käsu andmist, ütles kohus.

Iisrael peab rakendama otsekohe tõhusaid meetmeid võimaldamaks hädavajalikud põhiteenused ja humanitaarabi, et leevendada palestiinlaste ebasoodsaid elutingimusi, ütles kohus. ICJ nõudis ka Iisraelilt võimaliku genotsiidile õhutamise takistamist.

Kohtuasja taga on Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV), mis esitas detsembris ICJ-le hagi. LAV nõudis oma hagis veel, et kohus käsiks Iisraelil rünnakud lõpetada.

Kohus aga ei käskinud Iisraelil lõpetada sõjategevus Gazas, mis sai alguse terroriorganisatsiooni Hamas 7. oktoobri rünnakust. Kohus teatas samuti, et Hamas peab enda käes olevad pantvangid viivitamatult vabastama, vahendas The Wall Street Journal.

Mõned vaatlejad leiavad, et Iisrael võib pigem kergendatult hinnata, sest kohus ei andnud korraldust Gazas sõda peatada ega langetanud otsust selle kohta, kas Iisrael paneb toime genotsiidi. Mõned vaatlejad samas leiavad, et viimane otsus võib kahjustada Iisraeli rahvusvahelist positsiooni.

"Ma arvan, et Iisraelil pole täna tähistamiseks eriti põhjust, kuigi olen kindel, et selle juhid hingavad kergendatult, et pole ametlikku käsku sõja peatamiseks," ütles Heebrea ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Temar Megiddo.

Hispaania valitsus tervitas ÜRO kohtu Gaza otsust

Hispaania, kes on Euroopas kõige teravamalt kritiseerinud Iisraeli sõjategevust Gazas, tervitas reedel ÜRO Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) otsust, et Iisraelil tuleb Gazas genotsiidi ärahoidmiseks samme astuda.

"Me tervitame Rahvusvahelise Kohtu otsust ja palume pooltel rakendada selles määratud esialgseid meetmeid," kirjutas peaminister Pedro Sanchez sotsiaalmeedias.

Netanyahu taunib LAV-i genosiidisüüdistust

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu mõistis hukka Lõuna-Aafrika Vabariigi kohtuasja tema vastu, kui ÜRO Rahvusvaheline Kohus (ICJ) reedel otsustas, et Iisraelil tuleb Gazas genotsiidi ärahoidmiseks samme astuda.

"Iisraelile esitatud genotsiidisüüdistus ei ole mitte ainult vale, see on ennekuulmatu, ja kõik korralikud inimesed kogu maailmas peaksid selle tagasi lükkama," ütles Netanyahu videoavalduses.

Ta rõhutas, et Iisrael jätkab "kõige vajaliku" tegemist enda kaitsmiseks.