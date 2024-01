Budanov: lähiajal leiab aset Ukraina ja Vene sõjavangide vahetus

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht kindralleitnant Kõrõlo Budanov ütles, et lähiajal leiab Ukraina ja Venemaa vahel aset sõjavangide vahetus, vahendas portaal Unian laupäeval.

Budanov ütles õhtuses telemaratoni saates, et Ukraina pool teeb praegu selleks kõik, mis võimalik.

"Meie inimeste – nii sõjaväelaste kui tsiviilisikute – elud ei tohiks olla ohus ega neis kohutavates tingimustes, milles neid seal hoitakse. Teeme kõik, mis võimalik. Olen kindel, et lähiajal leiab vahetus siiski aset," sõnas ta.

Budanov lisas, et viimaks saavad Ukraina võimud teada, mis tegelikult juhtus Vene sõjalennukiga Il-76 ja selle pardal väidetavalt viibinud sõjavangidega.

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril on Ukraina ja Venemaa korraldanud mitu sõjavangide vahetust. Viimane leidis aset 3. jaanuaril, mil suurima vangide vahetusega naasis koju 230 Ukraina kaitsjat.

Luure peadirektoraat teatas 24. jaanuaril, et Ukraina ja Venemaa kavatsesid sel päeval korraldada järjekordse sõjavangide vahetuse, kuid see kukkus läbi Belgorodi lähistel toimunud lennuõnnetuse tõttu. Okupandid väitsid, et selle lennuki pardal oli väidetavalt Ukraina sõjavange, keda parasjagu viidi vahetusse, märkis sõjaväeluure.

Seni on ebaselge, mis täpselt toimus ja mis on tegelikult saanud väidetavalt lennuki pardal olnud ukrainlastest.