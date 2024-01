Aktivistid pildusid Pariisis "Mona Lisat" supiga

Sotsiaalmeediasse postitatud videos on näha kahte naist, kelle t-särkidel on kiri "FOOD RIPOSTE", teost kaitsva klaasi pihta suppi viskamas ja turvabarjääri alt läbi pugemas, et maalile lähemale pääseda.

"Mis on kõige tähtsam?" karjusid nad. "Kunst või õigus tervislikule ja jätkusuutlikule toidule?"

"Meie põllumajandussüsteem on haige, meie põllumehed surevad tööl," ütlesid nad seejärel.

Pärast seda võis näha, kuidas Louvre'i töötajad paigaldasid Mona Lisa ette mustad paneelid ning palusid külastajatel ruumist lahkuda.

Rühmitus "Food Riposte" teatab oma veebilehel, et Prantsusmaa valitsus ei täida võetud kliimakohustusi. Samuti kutsub rühmitus looma sarnaselt riikliku tervishoiusüsteemiga süsteemi, mis tagaks inimestele tervisliku toidu ning põllumeestele väärika sissetuleku.

Vihased Prantsuse põllumehed on mitu päeva kasutanud oma traktoreid teede blokeerimiseks ja liikluse aeglustamiseks kogu riigis, nõudes oma toodangu eest paremat tasu, vähem bürokraatiat ning kaitset odava importkauba eest.

Valitsus teatas reedel hulgast meetmetest, mis aga protestijate sõnul ei vasta täielikult nende nõudmistele. Osa põllumehi on ähvardanud ka Pariisi suunduvate põhimaanteede sulgemisega.

See on viimatine selline rünnak Prantsusmaa pealinnas Louvre'i muuseumis asuva meistriteose vastu pärast seda, kui keegi pildus 2022. aasta mais "Mona Lisat" vanillikastmega. Kuna maali kaitseb klaaskest, ei saanud maal toona kahjustada ning BBC kirjutab, et ilmselt ei saanud teos viga ka seekord.

Klaasi taha paigutati kuulus maal juba 1950-ndatel, kui üks külastaja oli selle pihta hapet visanud.

2019. aastal paigaldas muuseum teose ette kuulikindla klaasi.