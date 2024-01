Jordaanias sai droonirünnakus surma kolm USA sõjaväelast

USA ametnikud teatasid pühapäeval, et Jordaanias sai surma kolm USA sõjaväelast, vähemalt 34 sõjaväelast sai vigastada. USA süüdistab sõdurite hukkumises Iraani toetatud rühmitust ning president Joe Biden lubas vastust USA sõdurite hukkumisele.

USA ametnik ütles, et rünnak leidis aset Süüria piiri lähedal asuvas eelpostis, ametnik lisas, et droon tabas sõjaväelaste kasarmut. USA president Joe Biden ja kaitseminister lubasid, et riik võtab rünnaku korraldajad vastutusele.

Valge Maja on seni üritanud Lähis-Idas konflikti laienemist ära hoida. Viimane droonirünnak näitab aga, et olukord läheb üha pingelisemaks. Nüüd peab Washington otsustama, kuidas võtta kasutusele karmimad meetmed, ilma, et tekiks otsene konflikt Iraaniga.

Pole veel selge, kuidas USA viimasele droonirünnakule reageerib. Biden andis märku, et sõjaline vastus tuleb, kuid ei andnud selle kohta täiendavaid üksikasju.

Iraan samas eitas igasugust seost droonirünnakuga ja süüdistas pingete kruvimises hoopis USA-d. "Iraanil pole kõnealuste rünnakutega mitte mingit pistmist," ütles ajalehele The Wall Street Journal Iraani suursaadik ÜRO-s.

Washingtonis arutletakse aga nüüd selle üle, milline peaks olema USA vastus droonirünnakule. Endised ametnikud ütlesid, et USA võib rünnata Iraani toetatud rühmitusi, mis tegutsevad Süürias, Iraagis ja Jeemenis. USA võib rünnata ka Iraani laevu.

Lähis-Ida pinged on aga jõudnud juba ka USA sisepoliitikasse. Vabariiklased nõudsid pühapäeval, et USA annaks Iraani ja selle toetatud rühmituste vastu jõulise vastulöögi.

Trumpi administratsiooni ajal Süüria erisaadikuna töötanud Joel Rayburn ütles, et viimane droonirünnak ületas kõik punased jooned. Tema sõnul tuleb anda Iraani režiimile jõuline vastus.

Senati relvajõudude ja ja luurekomitee liige senaator Tom Cotton ütles, et rünnaku eest tuleb kätte maksta ning USA peaks ründama Iraanis paiknevaid sihtmärke.

Demokraadist kongressisaadik Seth Moulton hoiatas aga liiga jõulise kättemaksu eest. Tema sõnul on USA-l kogu maailmas vaenlasi, kes tahavad näha, et riik tõmmatakse Lähis-idas järjekordsesse sõtta.