Eesti pankade 2023. aasta kogukasum ulatus 940 miljoni euroni

"Pankade kasumlikkus ehk kasumi osakaal varadesse oli 2023. aastal ligikaudu 60 protsenti kõrgem kui pikaajaline keskmine," märkis keskpank.

Kasum on kiiresti kasvanud, kuna ühes euribori tõusuga on hoogsalt kasvanud ka euriboriga seotud laenudelt teenitav tulu. Sellised euriboriga seotud lepingud moodustavad enamiku Eesti eluasemelaenudest, liisingutest ja ettevõtete laenudest.

Eesti Pank märkis, et ettevaates pankade kasumlikkus väheneb, kuna erinevalt intressituludest kasvavad intressikulud tõenäoliselt veel mõnda aega.

"Eestis tegutsevate pankade jaoks tähendab intressikulu eelkõige hoiuste eest makstavat intressi," selgitas Eesti Pank. "Nõudmiseni hoiustelt ehk arvelduskontol hoitavalt rahalt makstavad intressid on väga väikesed, aga tähtajaliste hoiuste intressimäärad on kiiresti kerkinud. Pole küll tõenäoline, et tähtajaliste hoiuste intressimäär edasi tõuseb, aga kui tähtajaliste ja nõudmiseni hoiuste intressimäärades püsib endiselt suur erinevus, siis paigutavad hoiustajad järjest rohkem raha tähtajalistele hoiustele. Koos sellega suurenevad pankade kulud."

Pankade summaarne bilansimaht oli detsembri lõpus 41,3 miljardit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas maht 9,4 protsenti ehk 3,551 miljardi euro võrra.

Hoiuste maht pankades oli detsembris 29,5 miljardit eurot. Võrreldes 2022. aasta detsembriga kasvas see 1,393 miljardi euro võrra.

Laenude maht oli 27,422 miljardit eurot.

Krediidiasutuste kasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 236 miljonit eurot. Eelnevas kvartalis oli see 217 miljonit eurot ning aasta tagasi 158 miljonit eurot.