AfD sai kohalikel valimistel lüüa

Saksamaa parempopulistlik erakond AfD sai pühapäeval Tüüringi liidumaal toimunud kohalikel valimistel lüüa, saades Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) järel teise koha. Küsitlused näitasid varem, et AfD võidab valimised.

Tüüringi liidumaal toimusid Saale-Orla ringkonnas valimised. Piirkonda peetakse AfD tugipunktis, liidumaa valimised toimuvad septembris. Vaatlejad eeldavad, et AfD võidab need valimised.

Saale-Orlas kaotas aga AfD kandidaat CDU kandidaadile. AfD kandidaat Uwe Thrum sai 14. jaanuaril peetud esimeses voorus 45,7 protsenti häältest, CDU kandidaat Christian Herrgott aga 33,3 protsenti häältest. Pühapäeval toimus teine voor, Herrgott sai 52,4 protsenti häältest, Thrum 47,6 protsenti häältest, vahendas Financial Times.

Saale-Orla piirneb Baieri ja Saksimaa liidumaaga, seal elab umbes 66 000 hääleõiguslikku elanikku. Tegemist on ühe Saksamaa vaeseima piirkonnaga, keskmine aastapalk on seal 29 000 eurot.

Valimisaktiivsus oli teises voorus veidi alla 70 protsendi, ligi kaks korda suurem kui 2018. aasta valimistel. Kõrge valimisaktiivsus võib tähendada, et mure AfD pärast Saksamaal kasvab.

Saksamaal on palju rahulolematust majanduslike ja poliitiliste arengutega, seetõttu kasvab riigis populistlike parteide toetus. Saksamaal protestitakse nüüd aga ka AfD vastu, mõned poliitikud nõuavad lausa selle keelustamist. Kantsler Olaf Scholz on siiski kinnitanud, et ei toeta AfD keelustamist.

Saksamaa peavooluparteid teevad nüüd koostööd, et AfD tõusu takistada. Näiteks Tüüringi liidumaa siseminister (SPD) kutsus valijaid üles toetama CDU kandidaati.