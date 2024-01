Saksa valitsusparteid alustasid Europarlamendi valimiste kampaaniat

"Minu meelest on need väga olulised valimised, seetõttu, et me kogeme siin Saksamaal parempopulistlike erakondade kasvu, kes korraldavad kampaaniat Euroopa vastu," ütles kantsler Olaf Scholz SPD delegaatidele.

Kantsler lisas, et ainus viis sellistele arengutele vastu seista on hääletada SPD esinumbri Katarina Barley poolt.

Barley juhtis Saksa sotsiaaldemokraatide nimekirja ka 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel ning toona sai erakond 15,8 protsenti häältest ning jäi Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja roheliste järel kolmandaks. Tegemist oli erakonna madalaima häältesaagiga Euroopa Parlamendi valimiste ajaloos.

Viimased küsitlused ennustavad SPD-le veelgi madalamat, kõigest 13 kuni 14 protsendi kanti jäävad toetust.

Kuigi SPD valimiskampaania keskendub parempopulistlikule erakonnale Alternatiiv Saksamaale (AfD) vastandumisele, soovivad Scholz ja Barley võidelda ka teiste Euroopa Liidu riikide parempopulistide vastu.

Nii nimetas Barley Ungari peaministrit Viktor Orbanit "suurimaks sisevaenlaseks".

"Ta tegeleb praegu väljapressimisega oma blokaadidega Euroopa Liidus. Orban on ümber kujundanud Ungari nõnda, et teda ei saa enam kunagi võimult tõrjuda valimiste kaudu. Ning ta täidab oma taskud maksumaksja rahaga," ütles Orbani kohta Barley SPD delegaatidele.

Paljud Euroopa Parlamendi saadikud on kritiseerinud Euroopa Komisjoni osade Ungarile mõeldud Euroopa Liidu vahendite vabastamise pärast vastutasuks EL-i Ukrainaga peetavate liitumisläbirääkimiste algatamise vetostamata jätmise eest. Lisaks Barley SPD-le on sellist süüdistust esitanud ka FDP eurosaadikud.

Siiski keskendub küsitlustes viie protsendi piiril kõikuv FDP pigem võitlusele bürokraatia vastu, mille kasvus süüdistavad liberaalid Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit.

"Proua von der Leyen reguleerib Euroopat hulluks. Bürokraatia töötab nii usinalt proua von der Leyeni juhtimisel, et innovaatiivsed ettevõtted peavad varsti annetusi küsima. Ning seetõttu, kordan, vajame vähem von der Leyenit ja rohkem vabadust," ütles FDP esinumber Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

FDP peasekretär nimetas lausa von der Leyenit roheliseks komisjoni presidendiks.

"Me ei taha samuti Euroopat, kus roheline komisjoni president, kes on küll CDU liige, aga ikka on [ta] roheline komisjoni president, veab ette ideoloogiast juhinduvaid poliitikaid," ütles ta FDP delegaatidele.

Liberaalide sõnul pärineb 57 protsenti Saksamaa bürokraatiast EL-ist.

Kuigi paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP), millesse kuulub CDU, kavatseb kõigi eelduste kohaselt teha von der Leyenist oma Euroopa Parlamendi valimiste esinumbri, kavatseb ka CDU teha võitlust bürokraatia vastu oma üheks peamiseks valimislubaduseks.

SPD esinumber mõistis oma koalitsioonipartneri lubaduse aga hukka.

"Bürokraatia vähendamine on teie lemmik sõna. Kuid kui nad räägivad sellest, käib jutt tegelikult regulatsioonidest, mis kaitsevad töötajaid ja keskkonda," ütles Barley. Samuti süüdistas ta FDP poliitikuid platvormitöötajate direktiivi vastuvõtmise läbikukkumisele kaasa aitamisele.

Varem jaanuaris tunnistas Saksa kantsler Scholz, et avalikud vaidlused koalitsioonipartnerite seas ei aita tema valitsuse mainele kaasa.