Saksamaal streigivad ka arstid ja bussijuhid

Reedeses streigis osaleb üle 90 000 bussi- ja trammijuhi ning mitme Saksa linna metroo töötajad. Kokku mõjutab streik 132 kohalikku transpordiettevõtet üle riigi, kirjutab Deutsche Welle.

Streik toimub kõikides Saksamaa liidumaades peale Baierimaa. Rongiühendust streik ei mõjuta, sest Deutsche Bahni vedurijuhid streikisid juba eelmisel nädalal.

Transporditöötajaid esindav ametiühing Verdi nõuab töönädala lühendamist ilma palka vähendamata, lühemaid vahetusi ning rohkem vabu päevi.

Ametühingu sõnul on transporditöötajatele töökoormus kasvanud viimastel aastatel tööjõunappuse tingimustes ning just töökoormuse vähendamine on ametiühingu peamine nõue.

"Mõnedes kollektiivläbirääkimistes nõuame näiteks töönädala lühendamist täieliku töötasu hüvitamisega, me räägime 35-tunnisest töönädalast," ütles ametiühingu aseesimees Christine Behle esmaspäeval.

Behle sõnul on kasvanud töökoormuse ja stressi taga arvestatav tööjõupuudus mitmes ettevõttes. Mõnedel juhtudel on koguni 20 kuni 30 protsenti töökohtadest täitmata.

Teisipäeval toimub väiksema ulatusega arstide streik, mille tulemusel lükatakse aga edasi mitmel juhul plaanilised operatsioonid.

Kokku võtavad streigist osa 23 riigi omandis ülikoolihaigla arstid. Streigi põhjuseks on haiglajuhtide ja ametiühingute läbirääkimiste viimase vooru läbikukkumine.

Tuhanded arstid võtavad osa meeleavaldusest, mida peetakse Alam-Saksi liidumaa pealinnas Hannoveris.

Rohkem kui 20 000 arsti esindav ametiühing Marburger Bund nõuab 12,5-protsendilist palgatõusu ning öösel, nädalavahetusel ja riigipühadel töötamise kõrgemat tasustamist.

Ametiühingu juht Andreas Botzlar ütles Saksa pressiagentuurile DPA, et haiglaid haldavad liidumaad ei taha aru saada, et ülikoolihaiglates töötavate arstide palgad ja töötingimused jäävad aina rohkem teistest haiglatest maha. Botzlari sõnul on noorte doktorite värbamine raskendatud, sest ülikoolihaiglates makstakse neile väiksemat palka suurema töökoormuse eest.

"Liidumaad arvavad, et nad võivad teha mitu kosmeetilist muudatust ning kõik hakkab jälle olema roosiline. Kuid nad eksivad: ilma arvestatava paranemiseta kasvab arstide pahameel," ütles ta.

Tööandjate ehk liidumaade pealäbirääkija Monika Heinold, kes ühtlasi peab Schleswig-Holsteini liidumaa rahandusministri ametit, avaldas kahetsust läbirääkimiste viimase vooru tulemusteta lõppemise pärast.

Heinold lisas, et arstide töö väärtustamine peab kajastuma ka rahaliselt ning ta loodab saavutada positiivse tulemuse veebruari lõpus peetavatel läbirääkimistel.

Streik ei mõjuta erakorralist ravi, sest selle osutamiseks vajalikud arstid töötavad ka streigi ajal. Samas lükatakse edasi mõned plaanilised operatsioonid ning vastuvõtud.