Saksamaa majandus langes 2023. aasta viimases kvartalis 0,3 protsenti

Saksamaa statistikaamet teatas teisipäeval, et riigi majandus kahanes 2023. aasta neljandas kvartalis 0,3 protsenti.

Saksa föderaalne statistikaamet (Destatis) avaldas uuendatud andmed selle aasta eelmiste kvartalite kohta.

Saksamaa majandus on raskustes. Majapidamised vähendavad kulutusi, laenukulud kasvavad, energiahinnad on endiselt kõrgel tasemel. See mõjutab ka Saksamaa tööstust.

Esialgsete andmete kohaselt langes Euroopa suurim majandus terve 2023. aasta jooksul 0,3 protsenti.

Majandusteadlased eeldavad, et Saksamaad ootab ees raske aasta ning 2024. aasta esimeses kvartalis riigi majandus kahaneb veelgi, vahendas Deutsche Welle.

Prantsusmaa majandus kasvas 2023. aastal 0,9 protsenti, kuid jäi aasta viimases kahes kvartalis seisma. Hispaania majandus kasvas eelmisel aastal 2,5 protsenti.