Ratas: koht europarlamendi valimistel ei huvita mind absoluutselt

Keskerakonnast lahkunud ja Isamaaga liituv Jüri Ratas ütles "Esimeses stuudios", et tal on kindlasti võimalus Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida, kuid valituks osutumine pole tema jaoks kõige olulisem.

Ratas ütles, et kuivõrd ta soovib poliitikas edaspidigi aktiivne olla, siis on ta valmis Isamaad oma teadmiste ja kogemustega aitama ning Euroopa Parlamendi valimistel kandideerima.

"Mul on päris tugev võimalus Euroopa Parlamenti kandideerida. Aga see koht mind absoluutselt ei huvita – see koht ei anna mingisugust eelist mulle. Selle koha panevad paika valijad valimispäeva õhtul," lausus Ratas, lisades, et Isamaa praegune saadik europarlamendis, Riho Terras, on teinud head tööd ja on seetõttu väga tõsine kandidaat ka järgmisesse koosseisu.

Ratas välistas ka selle, et tema ambitsioon oleks saada Isamaa esimeheks.

"Minu plaan ei ole kuskil erakonnas esimeheks saada. Ma olen täitnud ära sisseastumisavalduse, loodan, et nad arutavad seda lähiajal. Isamaal on täna Eesti poliitikas tugev esimees, Urmas Reinsalu, kes on ka väga väärikas kandidaat peaministri ametikohale, seda näitab ka Isamaa toetus," lausus ta.

Isamaaga liitumise kohta märkis Ratas, et tema poole pöördusid ka teised erakonnad, aga Isamaa oli kõige südamelähedasem. "Käisid erinevad erakonnad, see vastab tõele, ega ma poliitikas esimest päeva ei ole. See otsus oli südamest tulenev, müügitöö või mitte. Kui sa oled ühes erakonnas olnud 23 aastat, siis müügikõnega sa inimest ära ei osta," lausus ta.

Keskerakonnast sai lahkutud, sest erakonna tegemistesse polnud enam usku, lausus Ratas.

"See aeg sai otsa. Polnud usku, et Keskerakond seda platvormi tegelikult Eestis suudab realiseerida poliitikas. Kui vaatame, mis on juhtunud riigikogu fraktsioonis, kus liikmete arv on kukkunud 16-lt kuuele, kus suur erakond ei suuda erinevaid komisjone ja teemasid katta, siis see ongi põhjus. Minu soov on poliitikas jätkata, pigem olen poliitikas seepärast, et vaadata homsesse päeva. Üksiküritajana väga kaugele ei jõua. Mul on hea meel, et ma olen oma otsuse teinud," ütles ta.

Reformierakonna kohta märkis Ratas, et ta ei kujuta ette, et niivõrd Keskerakonnale niivõrd vastandliku erakonna peakorterist talle keegi kõne teeks ja erakonda kutsuks.

Tallinna võimuvahetuse võtmed Ossinovski käes

Peale Ratase lahkumist Keskerakonnast muutub veelgi õhemaks ka Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide võimuliit Tallinnas. Võimuvahetus aga sõltub siiski sellest, mida otsustavad sotsiaaldemokraadid, ütles Ratas.

"Kõik võtmed, see võtmekimp on eelkõige Jevgeni Ossinovski püksirihma küljes ja võib-olla mõned võtmed on ka Lauri Läänemetsal. Koalitsioonil on veel üle 40 koha (79 kohast volikogus), aga neid pingeid on päris palju selle koalitsiooni sees. Eks pinged on sees ka eestikeelsele haridusele üleminekul, kus Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide nägemused on natuke erinevad," lausus Ratas.

Keskerakonna kohta ütles Ratas, et erakonnaga toimuv läheb talle endiselt korda, kuid kuhu Keskerakond nüüd tüüritakse, on keeruline öelda.

"Kas see tähendab Keskerakonna marginaliseerumist kahe-kolme omavalitsuse erakonnaks, seda näitab aeg. /.../ Hetke tendents väga head homset päeva ei näita. Aga poliitikas on palju muutusi," lausus ta.

Muutused on Ratase sõnul toimumas ka Reformierakonnas, kus tema hinnangul vahetatakse veel kevadel välja peaminister.

"Ei ole väga suur saladus, et järgmine peaminister on valitsuse liige, kes tegeleb usinalt keskkonna ja kliima valdkonnaga. Poliitikas ennustamine on tänamatu tegevus, aga kui küsite, siis ma arvan, et see on selle aasta esimene pool, kevadel," lausus Ratas.

Samuti peaks Ratase sõnul vaatamata õpetajate streigi lõppemisele edasi minema Kaja Kallase umbusaldamisega riigikogus.