EL tegi uue ettepaneku Orbanile Ukraina abi heakskiitmiseks

Neljapäeval toimub erakorraline Euroopa Ülemkogu, mille raames püüavad EL-i riikide valitsusjuhid leppida kokku 50 miljardi euro suuruse abipaketi saatmises Ukrainale. Detsembris toimunud korralise tippkohtumise raames luhtus abipaketi vastuvõtmine Orbani vastuseisu tõttu.

Financial Timesi kätte jõudnud Euroopa Liidu diplomaatide dokumendi järgi kavatsevad teised liikmesriigid teha uue ettepaneku Orbanile, mis osaliselt arvestab tema nõudmistega. Ettepaneku kohaselt toimuks kord aastas Ukraina abistamise ülevaatamine. Samas ei saaks ükski liikmesriik vetoõigust iga ülevaate järel toimuval hääletusel Ukraina edasise abistamise osas, kuigi Orban on seni nõudnud endale just iga-aastast vetoõigust.

"[EL-i valitsusjuhid] peavad debatti kord aastas [Ukraina abistamise] mehhanismi elluviimise üle, mille eesmärk on juhtida EL-i lähenemist Venemaa poolt Ukraina vastu peetavast agressioonisõjast tingitud olukorrale," seisab dokumendis.

Liikmesriikide saadikud leppisid kokku vastava ettepaneku tegemises Ungarile kolmapäeval. Samas nõudis Ungari saadik kohtumisel jätkuvalt iga-aastast vetoõigust Ukraina abi jätkuva osutamise üle, ütles Financial Timesile asjaga kursis olev isik.

Teiste riikide saadikud ütlesid, et nad ei nõustu Ungarile vetoõiguse andmisega, kuid nad on avatud pakutud kompromissile.

"[Tippkohtumisel] selgub, kui paindlik [Orban] on," ütles üks kõnelustel osalenud diplomaat.

Ka Ungari peaministri nõunik Balázs Orbán ütles kolmapäeval Ungari telekanalile ATV, et kõnelused jätkuvad.

Kui kõik EL-i riigid ei suuda leppida ühehäälselt kokku Ukraina abistamises, tuleb ülejäänud 26 liikmesriigil otsida alternatiivseid võimalusi abi osutamiseks ilma Ungarita.

Üks võimalus on võtta Ungarilt hääleõigus. Samas nõuaks selline käik kõikide teiste liikmesriikide nõusolekut ning mitmed riigid suhtuvad sellesse ideesse skeptiliselt. Siiski kasvab rahulolematus Orbani abi blokeerimisega

"Kui me jõuame olukorda, kus üks liikmesriik tegeleb väljapressimisega, siis see on lubatav kord või kaks, ma pole veendunud, et see läheb läbi [pikas plaanis]," ütles üks kõrge EL-i ametnik.

Tõenäolisemaks peavad väljaandega suhelnud ametnikud teistsuguses formaadis lahenduse otsimist ainult 26 liikmesriigi raames.

Kõige kiirem lahendus oleks pikendada praegust Ukraina abistamise skeemi 2024. aasta lõpuni. Seda saab teha kvalifitseeritud häälteenamuse abil, ilma Ungari heakskiiduta.

Edaspidiseks Ukraina aitamiseks tuleks 26 riigil luua kaks eraldi valitsusvahelist skeemi, millest üks oleks mõeldud otsetoetuste ja teine laenude väljastamiseks. See lahendus oleks aga kulukas ja aeganõudev, sest erinevalt EL-i kaudu abi osutamisest nõuaks see paljudes liikmesriikides parlamendihääletusi.

Ukraina abipaketi ühehäälselt heakskiitmata jätmine seaks kahtluse alla ka EL-i lisaeelarve vastuvõtmise, mille käigus soovitakse suurendada sisserändevoogude juhtimise ja riigikaitse rahastust nelja miljardi euro võrra.