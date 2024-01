Ka Lätis algavad põllumeeste protestid

Läti põllumehed teatasid kolmapäeval, et nad alustavad proteste mitmes linnas juba 5. veebruaril. Ühtlasi esitasid põllumehed oma nõuded valitsusele.

Meeleavaldusi korraldab põllumeeste ühendus Põllumeste Seim ning protestid leiavad aset Salduses, Talsis, Liepajas, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Valmieras, Gulbenes, Limbažis, Daugavpilsis, Rezeknes ja Kokneses

"Põllumeeste kannatus on täis. On kahetsusväärne, et valitsuse praegust koosseisu iseloomustab eriti selle ülbus ja ükskõiksus," ütles Põllumeeste Seimi juht Juris Lazdinš.

Lazdinš esitas kolmapäeval peaministrile Evika Silinale ja põllumajandusministrile Armands Krauzele ka põllumeeste nõudmised, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Kuna meeleavalduste alguspäevaks on kavandatud 5. veebruar, loodavad põllumehed, et valitsus pakub toimivaid lahendusi järgmise viie päeva jooksul.

Kokku on põllumeestel viis põhinõudmist. Esiteks soovivad nad, et valitsus keelaks viivitamatult toiduainete importi Venemaalt ja Valgevenest.

Teine põllumeestele oluline teema on aasta alguses toimunud puuviljade ja marjade käibemaksu tõstmine 12 protsendile. Põllumehed soovivad senise viieprotsendilise maksumäära juurde naasmist.

Samuti nõutakse bürokraatia vähendamist põllumajanduses, laiemat lähenemist kindlustusele ning üleriigilisel tasemel maakasutuse piirangute kaotamist.

Mitmes Euroopa Liidu riigis toimuvad ulatuslikud põllumeeste meeleavaldused, mis on põhjustanud peavalu näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Poola valitsusele.