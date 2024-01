Tallinna bussijaama kaugliinibusside parkla asemele tuleb suur hoone

Krundi omanik Liven Kodu 17 lõpetas aastal 2022. bussijaamaga lepingu, eesmärgiga ehitada alale kortermaja. Detailplaneeringu järgi on alale lubatud ehitada kuni kaheksa korrusega hoone.

Bussijaama omaniku T Grupi tegevjuhi Airika Aruksaare sõnul pargivad bussid pärast parkla sulgemist hajutatult bussijaama lähistel tänavatel, mis häirib nii kohalikke elanikke kui ka koormab liiklust.

"Bussiettevõtted olid paar aastat tagasi, kui see parkimine neile ära lõpetati, sunnitud otsima parkimiskohti ümbritsevate tänavate ääres või lähimate kaubanduskeskuste parklates," ütles Aruksaar.

Aruksaare sõnul on see halvasti mõjutanud bussijuhtide olmetingimusi puhkeajal.

Eesti ühistranspordiettevõtjad esitasid aastal 2022 Tallinna linnavalitsusele avalduse, et algatatud detailplaneeringut ei kinnitataks ja ala kasutusotstarve peaks ka edaspidi transpordimaaks jääma. Linn soovitas eraomandis oleva kinnistu kasutamise võimaluste ja tingimuste osas teha koostööd kinnistu omanikuga.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on linnal huvi, et kaugliinibussid jätkaksid tööd ning lisab, et transpordiamet on busside parkimisele lahenduse otsimisega tegelenud.

Aruksaare sõnul on bussijaam jäänud riigi ja kohaliku omavalitsuse seaduste ja poliitikate vahele. "Kohalik omavalitsus ütleb, et see on kaugliinide bussijaam ehk kliimaministeeriumi ja transpordiameti mure. Transpordiamet ütleb, et bussijaama asukoht ja taristu on kohaliku omavalitsuse mure," ütles Aruksaar.

Rail Baltica Ülemiste terminali alale plaanitavad kuus bussiplatvormi Aruksaare sõnul probleemi ei lahenda.

"Rail Baltica terminal võiks kaugliinide ettevõtetele huvi pakkuda kui vahepeatus. Nii nagu täna on Pääsküla peatus või lennujaama peatus. See võib olla väike vahepeatus, aga ei ole kindlasti lõppjaamana kasutatav. Seal ei ole sellist mahtu," ütles Aruksaar.

Juhkentali 48 detailplaneering läheb nüüd avalikule väljapanekule.