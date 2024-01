Metropoliit Eugeni peab tema vastu esitatud süüdistusi poliitilisteks

Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juht metropoliit Eugeni on esitanud vastuväited ja ootab politseist vastust. Kiriku sinod ja kirikukogu soovivad, et metropoliidi elamisluba pikendataks. Põhjuseks, miks elamisluba ei pikendata, on politsei sõnul see, et ta on toetanud avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressiooni. Metropoliit sellega nõus pole.

"Ma olen kindel, et see on poliitiline otsus konkreetselt minu vastu. Ma siiski loodan, uskudes siseministri sõnu, et see pole otsus kiriku vastu," ütles metropoliit Eugeni.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul ei sekku valitsus kiriku asjadesse. "Ma olen öelnud ka kirikutele, et Eesti vabariigi valitsus kirikute siseasjadesse ei sekku," lausus ta.

Metropoliit Eugeni tool tema töökabinetis võib tühjaks jääda alates 6. veebruarist, sest siis on elamisloa tähtaeg läbi. Politsei analüüsib praegu tema vastuargumente ja otsus tehakse lähiajal.

"Me enesestmõistetavalt saame aru, et kui me räägime positsioonist, kus riik on julgenud avalikult välja öelda, et selle inimese käitumises me näeme julgeolekuohtu, siis see positsioon üleöö väga lihtsalt muutuda ei saa," lausus PPA Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirik kuulub Eesti kirikute nõukogusse. Nõukogu president Urmas Viilma ütleb, et riigil on õigus selliseid otsuseid teha, kuid argumente on keeruline hinnata, sest suur osa infost pole avalik.

"Kas isiku poolt, kes võtab nüüd juhtimise üle või hakkab vastutama selle eest – kas ta ei hakka tegema samu vigu, mida riik peab vigadeks, aga mida kirik ise tõlgendab oma kiriku tööks," ütles Viilma.

Metropoliit ütles, et lahkudes Venemaale jääb ta tegema kiriku juhi tööd kaugtööna.

"Mina jään edasi kirikupeaks. Mind pole keegi kohalt maha võtnud. Mind valis kirikukogu, kus on esindajad kõikidest kogudustest. Just see institutsioon peab otsustama, kas ma võin siin edasi teenida. Ma lahkun, aga samal ajal ma jään," lausus Eugeni.