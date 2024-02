Eesti annab Ukrainale suurekaliibrilisi suurtükimürske

Osa Euroopa riike annetab kohe mürske oma ladudest. Osa riike finantseerib mürskude ostmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa tootjatest kasvab Hispaania ja Tšehhi tööstuste maht 300 000 kuni 400 000 mürsuni aasta lõpus. Olulist osa mürsudoonorina mängib ka Saksamaa.



Pevkur ütles, et Eesti panustab omaltpoolt sinna mürskudega. "Aga me vaatame ka muid võimalusi, mis meil on. Eelkõige puudutab see väiksemaid kaliibreid. Puudutab võib-olla teatud abi, mida on rindel otseselt vaja. Vaatame, kas me saame anda näiteks Ukrainale gaasimaske," rääkis Pevkur.



"Taani ütles, et nad on väga palju valmis finantseerima. Seetõttu nad näiteks tulevad Eesti juurde selle ettepanekuga, et Eesti ostab endale uued mürsud kohe asemele, Taani finantseerib. Aga selle nimel, et saaks kohe Ukrainasse midagi saata," lisas ta.