Ungari parlament hääletab Rootsi NATO-sse võtmist 5. veebruaril

"Rootsi Kuningriigi Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise protokoll. Lõpphääletus," seisis parlamendi veebilehe 5. veebruari ajakavas.

Täpsustatakse, et istung algab kell 13:00 kohaliku aja järgi.

Eelmisel nädalal ütles Ungari parlamendi esimees László Kövér, et ei näe Rootsi NATO-ga ühinemise taotluse heakskiitmise pakilist vajadust. Kövéri sõnul ei kahtle ta, et üks Ungari huvidele vastanduv opositsioonipartei kutsub üles korraldama sel teemal erakorralist istungit.

"Tõenäoliselt kukuvad nad läbi," märkis ta.

Varem ütles Ungari peaminister Viktor Orbán telefonivestluses NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile, et Ungari valitsus nõuab parlamendilt tungivalt, et see ratifitseeriks Rootsi liitumise alliansiga võimalikult kiiresti.

Rootsi taotles NATO-ga liitumist 2022. aastal. Türgi seadis Rootsile alliansi võtmiseks tingimused, mida Stockholm pidi täitma, et Ankara ühinemise ratifitseeriks.

25. jaanuaril lõpetasid Türgi võimud Rootsi NATO-ga liitumise taotluse ratifitseerimise protsessi. Parlament ratifitseeris dokumendi ja seejärel allkirjastas selle Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

See jättis Ungari liidu ainsaks liikmeks, kes polnud veel Rootsi liikmesust heaks kiitnud. Budapest on aga korduvalt kinnitanud, et on valmis ratifitseerima Rootsi liitumise NATO-ga niipea, kui Türgi seda teeb.