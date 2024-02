Uue elektripaketi otsijad on silmitsi kõikuva elektrihinnaga

Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna rääkis ERR-ile, et kevad ja sügis on kõige aktiivsemad elektripakettide lepingute sõlmimise ajad. Seetõttu on ka praegu palju lõppeva elektripaketiga kliente.

"Kui ka mõelda eelmise aasta kevadele, kui universaalteenuse hind oli muutunud kõrgeks ja kliendid lahkusid sealt. Päris paljud valisid omale uueks paketiks fikseeritud hinna kas 12 kuud või sügisel enne talve tulekut fikseeriti oma hinnad kuueks kuuks. Mõlemad otsused langevadki praegu kevadesse, nii eelmise aasta kevade liikujad kui ka sügisesed," selgitas Kärsna.

Tavalisele Eesti perele, kelle elektripaketi leping lähikuudel lõpeb, soovitab Kärsna fikseeritud hinnaga elektripaketti.

"See tagab kindluse, rahu ja kaitse börsihindade üles alla kõikumise vastu. Täna on nende inimeste osakaal Eestis, kellel on tarbimisjuhtimised või targad seadmed, väga väike. Börsihind kindlasti just kevadel jääb veel üles alla päris palju kõikuma," ütles Kärsna.

"Kui fikseeritud hinda võtta, siis ma ei soovita 12 kuulist lepingut võtta, sest siis jääb suvi, kus on madalamad hinnad. Tekib see oht, et suveperioodil makstakse kõrgemat hinda, kui siis tol hetkel börsihinnad võivad olla," lisas Kärsna siiski.

Baltic Energy Partnersi juhatuse liige ja energiakaupleja Marko Allikson kasutab börsipaketti. Tema sõnul annab see pikaajaliselt kõige soodsama elektrihinna

"Elekter iseenesest ei ole huvitav toode, mille ümber tasub oma elu kuidagimoodi kujundada. Pigem see elektripakett võiks olla selline, mis annab meelerahu ja siis tasub sellega elada. Börsipakett on selles mõttes lihtne, et sa tead, et saad alati turuhinna. Vahel on kõrgem vahel on madalam, aga ei pea tegelema elektri probleemistikuga igapäevaselt," selgitas Allikson.

Allikson rääkis, et hinna fikseerimine ei ole tema jaoks mõistlik alternatiiv.

"Energiakaubanduses olles ma tean, et turgu on väga raske lüüa. See võimalus, et ma võidan sellega on väga väike, sama suur nagu kasiinos maja võita. House always wins ehk turgu võita on väga raske," tõdes Allikson.

Allikson sõnas, et elektripaketi valimisel peaksid inimesed lähtuma sellest, mida nad tahavad saavutada. "Kui tahetakse meelerahu, siis tuleb ära fikseerida. Kui ollakse valmis selleks, et hind võib liikuda üles ja alla, aga pikemas perspektiivis siiski saada soodsamat hinda, siis tuleks võtta börsipakett."

Fikspaketid on sarnaselt börsihinnale Eestis Soomest kallimad

Neljapäeval tehtud ERR-i võrdlusest selgus, et Soome energiaettevõtted pakuvad sealsetele klientidele soodsama fikseeritud hinnaga elektripakette kui Eesti elektrimüüjad. Aastas kulub siinsel keskmisel kodutarbijal elektrile üle 60 euro rohkem kui Soomes.

Eesti Energias maksab kuueks kuuks fikseeritud hinnaga paketiga elekter 11,6 senti kilovatt-tund ning selle hinna sees on ka kuutasu. Tarbides aastas 2400 kilovatt-tundi, maksab elekter tarbijale 25,22 eurot kuus ehk 302,64 eurot aastas.

Soome hinnavõrdlusportaali kohaselt pakub seal praegu soodsaimat elektrilepingut Vihreä Älyenergia Oy, kelle kuuekuulises lepingus maksab elekter 9,97 senti kilovatt-tunnist: elektri kilovatt-tunni hind on 7,98 senti ja kuutasu 3,98 eurot.

2400-kilovatt-tunnise aastatarbimise korral maksab elekter Soome tarbijale selles paketis aastas 239,28 eurot ehk 19,94 eurot kuus. Aastas maksab kuuekuulise fikseeritud hinnaga paketis Eesti tarbija seega elektri eest 63,36 eurot Soome kliendist rohkem.

Eestis oli jaanuaris elektri keskmine hind Nordpooli elektribörsil 126,48 eurot megavatt-tunnist ja Soomes 106,22 eurot megavatt-tunnist.