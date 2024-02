EstLink 2 täpset rikkekohta pole siiani leitud

"Jätkame rikke täpse asukoha tuvastamist looduses. Samas ei viita senised uuringud kaabli tahtlikule välisele vigastamisele," ütles Eiser.

EstLinkide üksuse juht Reigo Haug selgitas, et arvestades seda, et EstLink 2 on kompleksne ja unikaalne kaabel ning tegemist on spetsiifilise rikkega, on vea otsimine ajamahukas ja nõuab erinevate meetodite kasutamist.

"Spetsialistid on vea otsinguid läbi viinud kogu nädala jooksul hiliste öötundideni välja. Oleme iga päevaga rikkekohale aina lähemale jõudnud," ütles Haug.

Elering on kaasanud rikke tuvastamisse kaabli tootja, kellega koos jätkuvad suuremahulised tööd nii nädalavahetusel kui uuel nädalal.

26. jaanuari esimesel tunnil tuvastati Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 2 rike. Eleringi ja Soome süsteemihalduri Fingridi koostöös leiti 28. jaanuaril võimalik rikkekoht Eesti poolel.