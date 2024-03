Estlink 2 merekaabli rikke põhjustas sisemine lühis

Jaanuari lõpus tabas Eleringi Estlink 2 merekaablit rike. Viga otsiti üle kuu aja ja suudeti tuvastada eelmiseks reedeks.

"Füüsiliselt see rike asub umbes viis kuni 10 meetrit merepiirist maismaa suunas kaldaastangu sees. Selle merekaabli sügavus selles kohas on pinnase vaates umbes seitse kuni kaheksa meetrit. Ning mis teeb selle rikke olemuse äärmiselt keeruliseks, ongi seesama asjaolu, et tegu on mere ja maismaa piiriga," selgitas Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

Kuna kaabel asub maa all nii, et palja silmaga viga otsida ei saa, tuli rikkekoha tuvastamiseks kasutada mitmesugust eritehnikat. Elering selgitas välja, et tegemist polnud inimtekkelise rikkega, vaid kaabel läks sisemisse lühisesse, mille võisid põhjustada geoloogiliselt keerukad olud rikkekohas.

"See kõrguste vahe sealt astangu pealt, kus see kaabel hakkab mere suunas minema, ning merepinna vahel on umbes 25 kuni 30 meetrit. Täna me kahtlustame asjaolu, et pinnasekihid on selles vahemikus nihkunud sääraselt, et kaabel on saanud kahjustada," rääkis Kebja.

Rikke kõrvaldamiseks on vaja merekaabel 500 meetri ulatuses välja vahetada. Praegu tegelevad insenerid projekteerimisega, et vältida edaspidi sarnaste rikete võimalikkus. Seetõttu jõutakse rike kõrvaldada alles augusti lõpuks.

"Asjaolu, et me peame kaasama nii eritehnikat kui ka eksperte nii maismaa kui ka mere osas. Ning on asjaolu, et omaette vaates on tegu veel madalmereosaga, kus tavapärased selliste kaablite parandamiseks kasutatavad laevad ligi oma suure süvise tõttu ei pääse," selgitas Kebja.

Tallinna Tehnikaülikooli elektrisüsteemide professor Jako Kilter ütles, et mõningased rikked on kaablite puhul vältimatud.

"Kaabel on tehniline element ja nende tehniliste asjadega ikka juhtub väikeseid rikkeid. Kas kaabli isolatsioon ei pea vastu, mingisugused sisemised vigastused. /.../ Merekaabel kindlasti on keerulisema ehitusega, teda on keerulisem pärast parandada," ütles professor.

Estlink 2 rikke puhul võiski saatuslikuks saada 45-kraadine kaldenurk, mis teeb eriti kriitiliseks kaabli paigalduse.

"Kaabel, mida otsem ta on, seda parem on. Igasugune nurk sinna juurde on jällegi kehv. /.../ Kindlasti ühte osa mängib, kuidas see kaabel paigaldati. Võib-olla on selles ka, et kaablid on tundlikud igasugustele võib-olla mittestandardsetele kas siis tõmbejõududele või kuidas seda käsitleti, kui teda paigaldati," rääkis Kilter.