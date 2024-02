Poola põllumehed kavatsevad blokeerida nädala pärast kogu Ukraina-Poola piiri

Ametiühinguga Solidaarsus seotud Poola põllumehed teatasid, et nad korraldavad üldstreigi alates järgmisest reedest. Streigi käigus blokeeritakse kõik Ukraina ja Poola vahelised piiriületuspunktid.

Prantsuse, Belgia, Portugali, Kreeka ja Saksamaa põllumehed on viimastel nädalatel avaldanud tänavatel ja maanteedel meelt Euroopa Liidu rohepöördega seotud põllumajandusreeglite vastu. Samuti kurdavad põllumehed kasvavate sisendhindade ja välismaise konkurentsi üle. Poola põllumehed on kaua nõudnud valitsuselt Ukraina põllumajandustoodangu impordi piiramist või lausa keelustamist konkurentsi vähendamiseks.

"Meie kannatus katkes. Brüsseli seisukoht 2024. aasta jaanuari viimasel päeval on lubamatu kogu meie põllumajanduskogukonna jaoks," seisab ametiühingu teates. Kuigi teatel on märgitud neljapäevane kuupäev, avaldati see alles reedel.

"Lisaks ei jätnud Poola võimude passiivsus põllumajandustoodangu ja toidukaupade Ukrainast importimise teemal meile muud võimalust kui kuulutada välja üldstreik," lisasid põllumehed.

Euroopa Komisjon teatas, et see kuulab mitmes riigis protestivate põllumeeste muresid.

"Mis puutub põllumeeste hetkel väljendatud konkreetsetesse muredesse, kaalub komisjon järgmisi võimalikke samme," vastas komisjoni pressiesindaja kirjalikult Reutersi kommenteerimise palvele.

Põllumehi esindav ametiühing Solidaarsus lisas, et lisaks Ukraina-Poola piiri blokeerimisele kavatseb see korraldada maanteede sulgemisi üle kogu riigi 9. ja 10. veebruaril.

Poola põllumajandusministeerium pole veel Reutersi kommenteerimise palvele vastanud.

Teine Poola põllumeeste ühendus on varem nädalaid blokeerinud piiriületuspunkte Ukrainaga, kuid protest lõppes 6. jaanuaril pärast seda, kui Poola peaministri Donald Tuski valitsus tegi põllumeestele järeleandmisi. Blokaadi lõpp võimaldas Tuskil külastada Kiievit.