Kallas Ansipile: palun sul mitte kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

"Hea Andrus," kirjutab Kallas Delfi poolt vahendatud kirjas. "Olen selle kirja ammu kirjutanud ja siiani kahelnud, kas seda kirja saata. Aga kuna täna algab kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi valimisteks, siis ikkagi saadan. Ma loodan, et sa ei tule küsima erakonna toetust kandideerimiseks Euroopa Parlamendi valimistel."

Põhjendusena, miks Ansip ei peaks kandideerima, märgib Kallas, et ta ei tea midagi tema tööst Euroopa parlamendis: "Sa oled kasutanud oma positsiooni EP-s ainult selleks, et sisepoliitikas sõna võtta ja valitsusele ja oma erakonnale sisse sõita."

"Kui erakonnal läheb hästi, oled sa tasa ja ootad oma võimalust. Kui erakonnal on raske, oled sa üks esimesi, kes tuleb avalikult jalaga lööma," lisas Kallas.

Kallas osutas, et Ansip ei ole erakonda toetanud mitte ühegi euroga väljaspool oma kampaaniat.

"Tulevatele Euroopa Parlamendi valimistele lähevad kõik erakonnad Reformierakonna, valitsuse ja Kaja Kallase vastase kampaaniaga. Arvestades, et see on ka sinu platvorm, siis miks peaks seda tegema Reformierakonna nime all?" lõpetas Kallas.