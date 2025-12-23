Kaja Kallase hinnangul napib Kristen Michalil EL-is võitlustahet

Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Eesti eelmine valitsusjuht Kaja Kallas ütles intervjuus Delfile, et tema hinnangul napib peaminister Kristen Michalil EL-i tasemel võitlustahet. Kallas tegi kaudse torke ka Andrus Ansipi suunas, öeldes, et ei kavatse sisepoliitikast lahkumise järel sellesse enam sekkuda.

Kallas vastas Delfi küsimusele, kuidas Eesti president ja peaminister Eesti esindamisega välismaal hakkama saavad, et ei oska seda öelda, kuna ei näe seda. Jättes mitmele edasisele täpsustavale küsimusele vastamata, ütles Kallas, kes istub Euroopa Ülemkogude laua taga koos riigi- ja valitsusjuhtidega, et Michalil jääb puudu võitlustahe. "Võitlusvõime ilmselt ka," lisas ta.

Küsimusele, kas Reformierakond peaks Michali eestvedamisel riigikogu valimistele minema, vastas Kallas: "Ma sinna ei lähe, seda lubasin oma viimases kõnes, et minust ei saa seda, kes kogu aeg õpetab, kui on rooli käest andnud. Et mis on õige või vale teha. /---/ Küll meedia teeb oma tööd ja juhib tähelepanu, kui on mingid vead, küll erakonna inimesed ise teavad, aga ma ei taha limonaadimasinaks saada."

Kallas kasutas limonaadimasina kujundit 2024. aasta algul, kui kommenteeris Reformierakonna endise juhi ja pikaaegse peaministri Andrus Ansipi kriitikat tema tegevuse suhtes. ""Andrus Ansip on nagu limonaadi automaat – kui paned raha sisse, siis saad kindlasti limonaadi. Kui paned mikrofoni ette, siis kindlasti midagi mürgist Kaja Kallase suunal tuleb."