Ukraina eriväelased üritavad Aafrikas kärpida Wagneri tiibu

Esmaspäeval avaldatud videolõigus on näha, kuidas Ukraina eriväelased aitavad Sudaani armeel võidelda piirkonnas tegutsevate Wagneri palgasõdurite vastu.

Ukraina võitleb Aafrikas Vene mõju vastu, manner jääb rindest tuhandete kilomeetrite kaugusele.

Ajaleht Kyiv Post avaldas Ukraina sõjaväeluure allikatelt saadud videolõigu. Seal on näha vangistatud Vene palgasõdurit. Vene sõdur ütleb, et kuulub Wagneri rühmitusse ning tuli Sudaani Kesk-Aafrika Vabariigist, vahendas The Guardian.

Sudaani sõjalised rühmitused võitlevad praegu riigis ülemvõimu pärast ning konflikti on nüüd sekkunud veel ka Venemaa rahastatud Wagneri palgasõdurid.

Wagner toetab seal RSF-i nimelist rühmitust. See rühmitus kasvas välja kurikuulsast Janjaweedi rühmitusest, mis aitas Darfuri genotsiidi käigus tappa sadu tuhandeid inimesi.

Ukraina toetab samal ajal Sudaani armee tegevust. Juba varem levisid lääne meedias väited, et Sudaanis tegutsevad Ukraina eriväelased.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus 2023. aasta septembris Iirimaa lennujaamas Sudaani armee juhi Abdel Fattah al-Burhaniga.

"Arutasime oma ühiseid julgeolekuprobleeme, nimelt Venemaa rahastatud ebaseaduslike relvarühmituste tegevust," ütles toona Zelenski.

Ukraina viib ka Venemaa territooriumil ellu erioperatsioone. Selle aasta alguses avaldas Ukraina video, milles väidetavalt oli näha, kuidas eriväelased korraldasid reidi Belgorodi piirkonda. Tegemist on osaliselt ka propagandasõjaga. Ukraina tahab nii näidata, et vaenlane ei saa end kusagil turvaliselt tunda.