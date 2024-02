Kaitseminister võib kaitseväe uueks juhiks pakkuda Andrus Merilo

Pevkur ERR-ile Merilo valikut kuidagi kommenteerida ei soovinud.

Varem on ajakirjandus võimalike kandidaatidena lahkuva kaitseväe juhi Martin Heremi kohale nimetanud ka kaitseväe ühendatud õppeasutuse juhti brigaadikindral Vahur Karust ning diviisiülem kindralmajor Veiko-Vello Palmi. Neist viimane on väidetavalt ka Heremi eelistus, ehkki avalikult on ta hoidunud seda välja toomast.

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem lahkub tegevteenistusest 30. juunil ehk enne oma pikendatud ametiaja lõppu.

Herem on kaitseväe juhataja alates 2018. aasta 5. detsembrist. Valitsus kiitis 2022. aasta oktoobris heaks kaitseministri ettepaneku pikendada Heremi ametiaega täiendavalt kaheks aastaks 2025. aasta detsembrini.

Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus kaitseministri ettepanekul ja riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta arvestades seda kahe aasta võrra pikendada.