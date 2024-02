Hamas pakkus Iisraelile 135-päevalist vaherahu

Tegemist on vastusega eelmisel nädalal Katari ja Egiptuse vahendusel kokku pandud relvarahu kavale, mille on heaks kiitnud ka Iisrael ja USA. Hamasi plaan näeb ette vaherahu kolme etappi: kõigepealt vahetataks Iisraeliga vange, siis algaks Gaza ülesehitamine ning Iisraeli väed lahkuks täielikult.

"Oleme nüüd andnud oma vastuse oma vendadele Kataris ja Egiptuses. Nemad on selle ameeriklastele andnud ja [need] teisele osapoolele edastanud. Nüüd ootame teise osapoole vastust. Loodame, et kui jumal tahab, siis see plaan liigub edasi. Tähendab, nüüd ootame, milline on teise osapoole vastus," rääkis Hamasi poliitikabüroo liige Izzat Al-Risheq.

Iisraeli peaminister Benyamin Netanyahu lükkas Hamasi pakutud relvarahu tingimused tagasi ja ütles äsja peetud pressikonverentsil, et Iisraeli jaoks on vastuvõetav vaid absoluutne võit Hamasi üle ning Iisraelile peab jääma õigus ja võimalus Gazas igal ajal tegutseda.

Netanyahu nimetas Hamasi nõudmisi veidrateks ja ta rõhutas, et need ei vii kuhugi. Netanyahu hinnangul on absoluutne võit mõne kuuga võimalik.