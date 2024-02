Transpordiamet: Tallinna ringtee ahelavarii kohas oli libedustõrje tegemata

"Mis puudutab tänast liiklusõnnetust, siis me oleme transpordiametis esialgsetele andmetele tuginedes läbi viinud kiire menetluse. Oleme seisukohal, et kahjuks teehooldaja poolt ei olnud teostatud ennetavat libedustõrjet," ütles transpordiameti Põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Neljapäeva hommikul kella 7.50 paiku juhtus Tallinna ringteel Lagedi ja Veneküla vahel suunaga Peterburi maantee poole ahelavarii, kus esialgsetel andmetel põrkas kokku 11 sõidukit. Inimesed kannatada ei saanud.

Kisseljov rääkis, et kui patrull-auto kella kuue ajal hommikul selle lõigu läbi sõitis, siis veel libedust ei tuvastatud. "Aga sellegipoolest oli vastu võetud vale otsus teehooldajal ehk et oleks pidanud ikkagi ennetavalt libedustõrjet enne saju algust tegema," lisas ta.

Transpordiameti osakonnajuhataja viitas sellele, et teistel lähedalasuvatel lõikudel tegutsevad teised teehooldajad oli siiski ennetavat libedusetõrjet kella viie ja kuue vahel hommikul teinud.

"Me maksame ka täiendavalt ennetava libedustõrje eest. Teehooldaja peab jälgima ilmaprognoosi, ta peab vaatama, kas ja millal ta läheb ennetavat libedustõrjet tegema. Ja kahjuks seekord jäigi [see] tegemata, kuigi naaberpiirkonna teehooldajad olid kõik seda teinud kella viie ja kuue vahel hommikul," rääkis Kisseljov.

Kuna tegemist on kõige kõrgemate seisundinõuetega teega, siis peaksid transpordiameti hoolduspartnerid libeduse ja lumetõrjet tegema kahe tunni jooksul alates teadasaamisest.

"Meil on olemas ka teeandurid, meil on tee ääres teeilmajaamad, vaadatakse ka prognoosi, et millal võib tulla sadu või tekkida libedus. Teedel sõidavad ka patrull-autod ning teehooldemeistrid teevadki otsuse, kas minna ennetavat libedustõrjet tegema või mitte. Täna kahjuks ei otsustatud libedustõrjet tegema minna," tõdes ameti esindaja.

"Sellega seoses praegu transpordiamet kaalub ka teehooldajale sanktsioone, aga summa veel täpsustub," lisas Kisseljov.

Kisseljov rääkis ka, et talvistes liiklusoludes võivadki teed ootamatult libedaks muutuda, seda eriti hommikuti ja õhtuti ning viaduktidel, sildadel ja estakaadidel, kus on suur liikluskoormus ning selle võimalusega peaksid ka juhid arvestama.

Konkreetsel lõigul on ka talvel kiiruspiiranguks 100 km/h, aga suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustuslik, tuleb valida oludele sobiv kiirus, märkis Kisseljov.

Hommikul sündmuskohal käinud ERR-i teleoperaatori sõnul oli tee vähese lumega, aga ülimalt libe, nii et oli raskusi püsti seismisega.

Tallinna ringtee on väga suure liikluskoormusega. Eriti tööpäevadel hommikustel ja õhtustel tipptundidel läbib seda neljarajalist maanteed suur hulk veokeid ja sõiduautosid.