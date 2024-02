Neeme Väli: Sõrskõi ülesandeks saab olema teoorias loodu elluviimine

Ukraina vägede uus juht Oleksandr Sõrskõi esimeseks ülesandeks saab olema ellu viia kõik see, mis on kirja pandud teooriates, mis pakuvad välja, kuidas Ukraina saaks sõjaväljal taas initsiatiivi haarata, ütles "Aktuaalses kaameras" kindralmajor reservis Neeme Väli.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval, et vabastas Valeri Zalužnõi armeejuhi ametist ning määras uueks juhiks kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi. Zelenski ütles, et Ukraina armees tuleb kohe teha uuendusi ning vaja on realistlikku tegevusplaani Venemaa vastu.

Väli sõnul on uuendusi kindlasti vaja, et murda patiseis lahinguväljal ning siiani on vajalikke uuendusi esitatud teooriates, viimati tegi seda Zalužnõi, keskendudes sellele, kuidas saavutada tehnoloogiline üleolek.

"Ma arvan, et Sõrskõi esimeseks ülesandeks saab olema, kuidas kõike seda, mis teoorias kirja pandud, ellu rakendada kõikidel tasanditel," lausus ta.

Sõrskõi on Ukraina sõdurite hulgas hästi tuntud, sest on tihti viibinud rinde lähistel ning Väli teada ka üsna populaarne. Küll võib kaitseväe juhi vahetus mõningast kõhklust tekitada Ukraina liitlastes, märkis Väli.

"Kindlasti põhjustab muretsemist, sest sõda käib täie hooga ja igasugune juhi vahetus tavapäraselt võib tähendada, et juhtimise katkestus tekib ja või tekkida segadus ja kaos. Aga ma usun, et ukrainlased on piisavalt kogenud, sest sõda on olnud piisvalt pikk. Ja Sõrskõi on olnud Zelenskile piisavalt lähedal, seega sellist hirmu ei tohiks olla," lausus Väli.

Zalužnõi, kui ta võtab vastu Zelenski pakkumise, saab armees ilmselt nõustaja rolli ning temast oleks sõjalises juhtimises väga palju abi, lisas Väli.