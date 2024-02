Michal soovitab Ansipil europarlamendi valimistel kindlasti kandideerida

"Andrus Ansip nagu Kaja Kallas on Eesti elus väga oluline tegija. Ma arvan, et kõik see, mida ta erinevates valitsustes, Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis teinud on, siis pigem soovitaks teda kindlasti meie nimekirja. Nii, et minu soovitus oleks kindlasti kandideerida," ütles Michal.

Kolmapäeval tuli avalikkuse ette peaministri ja Reformierakonna juhi Kaja Kallase Andrus Ansipile saadetud kiri, millest ta soovitas Ansipil Euroopa Parlamendi valimistel mitte kandideerida. Ansip ütles ERR-ile, et otsustab oma kandideerimise märtsikuu lõpuks.

Kallase sõnul on Ansip kasutanud oma praegust positsiooni Euroopa Parlamendis sisepoliitikas sõna võtmiseks ja oma erakonnale ning valitsusele "sisse sõitmiseks". Ansip nimetas Kallase arusaamu ja soovitust mitte kandideerida väiklaseks. Esmaspäeval salvestatud intervjuus "Pealtnägijale" ütles Ansip, et Kaja Kallasele valimistel antud usalduskrediit sai väga kiiresti otsa.

Michal ütles, et kui olukord ei ole kõige parem, siis mistahes avalik üksteise isikuomaduste kallal arutelu kindlasti olukorda paremaks ei tee. "Ma arvan, et erakonna toetajate ja erakonna liikmete jaoks kindlasti on ootus, et me tegeleme sellega, millega me tegelema peame, ehk Eesti elu eestvedamisega ja paremaks tegemisega. Nii, et see on see ootus ja sellest lähtuvalt ma arvan, et enamik ka Reformierakonnas tööd teeb ja ma loodan, et tulevikus kõik," ütles ta.

"Minu meelest ei saa ükski organisatsioon, mis tahab edukas olla lubada endale põhitegevuse asemel üksteisega tegelemist. Reformierakonnale on antud ju ikkagi tohutult suur mandaat ja see mandaat on ka vastutus. Ja see tähendab seda, et meie töö on Eesti riigi juhtimisel teha oma parim. Ja muu hulgas ka see parlamendi tänane olukord, kus asjad ei liigu, kus kogu parlamentaarse debati kultuur on ikkagi üle hulga aja madalseisu veetud, et sellestki välja murda. Nii, et meil on vastutust palju enamaks kui üksteise kallal arvustamiseks. Ja ma arvan, et see on ka erakonna liikmete ootus ka erakonna kõikidele suurtele tegijatele," rääkis Michal.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Michalilt, kas ta saab aru, mis Andrus Ansipit närib.

"Ma arvan, et Andrus Ansipit, nii palju kui minul on olnud au ja võimalust temaga koos töötada, põhiliselt närib seesama küsimus, kuidas Eestis elu paremaks saaks. Sellega on tema, vähemalt minu kokkupuutel, põhiliselt tegelenud. Ja ma ei arvaks ka vähemat Kaja Kallasest. Täpselt sellisena ma soovitaks ka neid võtta," vastas Michal.

Michali sõnul ei tegele Reformierakonna juhatus isikutevaheliste sümpaatiate või ebasümpaatiate teemaga.

"Erinev võib arvamus olla mistahes viisil. Loomulikult, olles ametis, kaasa arvatud, mistahes ministri ametis, sa pead taluma seda kriitikat, ja kui on võimalik, siis seda argumenteeritult ümber lükkama ja püüdma sellega hakkama saada. Aga samamoodi tuleb ka mistahes kriitika juures seda argumentidega põhistada. /.../ See on kõigi osapoolte huvides, et see debatt oleks võimalikult kvaliteetne ja vähemate emotsioonidega," lausus Michal.

Michal ütles, et tema meelest ei ole Reformierakond praegu lõhki. "Mina ei ole näinud, et oleks sellist olukorda kuskil piirkondades või mujal, kus inimesed oleks lõhki, vaid pigem ma ütleks, et inimesed on mures selle olukorra pärast, laiemalt tegelikult, ka sellepärast, mis toimub Eesti riigis ja parlamendis. Samal ajal Ukrainas käib sõda, kõike seda vaadates majanduse jahenemine. Sellises riigis tahaks, et parlamentaarne demokraatia töötaks veatult ja et ka erakond, mis on tüüri juures, saaks kenasti hakkama," sõnas Michal.