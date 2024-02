Galerii: Keskerakond valis volikogu esimeheks Erki Savisaare

"Tänan volikogu usalduse eest, nüüd on aeg tööle hakata. Volikogu peab võtma erakonna seisukohtade kujundamisel suurema rolli," lausus Erki Savisaar.

"Oleme suurim ja vanim erakond ning meie enam kui 12 000 liikmel on hulgaliselt ideid, kuidas lahendada Eesti riigi nii kõik tänased kui ka tulevased väljakutsed. Eesmärk on tagada energeetiliselt sõltumatu riik, kus kõigil on hea elada," sõnas Savisaar.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul omab Erki Savisaar endise keskkonnaministri ja riigikogu liikmena head ühiskonna tunnetust.

"Volikogu on Keskerakonna esindusorgan, kes töötab välja erakonna poliitikat kongresside vahelisel ajal. Volikogu ülesandeks on kujundada sõnumeid erinevates valdkondades ja olen veendunud, et Erki Savisaare eestvedamisel suudame aktiivsust tõsta," rääkis Mihhail Kõlvart.

Keskerakonna volikogu istungil esines kõnega Mihhail Kõlvart, kes kritiseeris valitsuse tegevust.

"Eestit ei tee vaeseks mitte inimeste õigustatud kriitika, vaid valitsuse tegevus, mis süvendab majanduslangust ega paku lahendust," ütles erakonna esimees ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart volikogul esinedes.

Kõlvarti sõnul liiguvad kõik Eesti majandusnäitajad langevas trendis, tõuseb ainult töötus, kuid valitsus vaatab seda kõike tegevusetult pealt.

"On vaja kiireid ja tõhusaid tervikliku lähenemisega otsuseid, mis mõjutavad samaaegselt erinevaid valdkondi. Valitsuse võimekust näitas väga ilmekalt õpetajate streik, mille eest hoiatati juba septembris. Lahenduse leidmise asemel süüdistas peaminister esmalt õpetajaid ja soovitas neil automaksu toetada, seejärel heideti kohalikele omavalitsustele ette, et riigi poolt eraldatud palgaraha ei jõua õpetajateni, ning kõige lõpuks leiti nelja kuu möödudes viis miljonit eurot, mis toob 17-eurose palgatõusu," rääkis erakonna esimees.